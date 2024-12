Skoda Enyaq si aggiornerà nel 2025: ecco come potrebbe essere

Il SUV elettrico di Skoda è diventato un successo all’interno del Gruppo Volkswagen, superando di gran lunga il “gemello” VW ID.4, con quasi il doppio delle vendite quest’anno in Europa. La Skoda Enyaq ora si prepara per ricevere un restyling ed i primi render mostrano come potrebbe essere la versione finale del modello.

Skoda Enyaq: il restyling promette tante novità, tra cui più autonomia

Non bisognerà attendere molto per vedere come queste immagini diventino realtà, dato che l’arrivo del nuovo Enyaq avverrà all’inizio del 2025. Il modello aggiornato si distinguerà per il suo nuovo frontale e il posteriore, ma anche per un nuovo sistema di propulsione e maggiore autonomia.

Il marchio ceco mostra le sue novità estetiche con due design. I cambiamenti si concentreranno principalmente sul frontale, che è stato completamente rivisto, e che seguirà la stessa filosofia di design presentato con l’Elroq. La grande griglia sarà sostituita da un elemento più sottile, mentre il logo farà spazio alla scritta “Skoda”. A cambiare saranno anche i fari. Per il resto, l’aspetto sarà più morbido, con fari posteriori rivisti e nuovi cerchi.

Skoda non ha ancora rivelato molto sulla parte meccanica, ma ha confermato che il nuovo Enyaq avrà una maggiore autonomia grazie a dei miglioramenti aerodinamici. Ricordiamo che il modello attuale dispone di una variante entry level con batteria da 59 kWh, che fornisce un’autonomia di 449 km WLTP, mentre la batteria di maggiore capacità arriva a 77 kWh, con autonomia di 549 km WLTP.

Nonostante ciò, a migliorare dovrebbero essere anche i prezzi, al momento considerati troppo alti rispetto alla concorrenza. La Skoda Enyaq ha un prezzo superiore di circa 6.000 euro rispetto alla Tesla Model Y Long Range RWD, mentre rispetto alla Peugeot e-5008 la differenza è di 3.000 euro. Differenze che potrebbero far storcere il naso ai potenziali clienti, nonostante il miglioramento estetico e tecnologico.