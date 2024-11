Skoda, la prossima station wagon elettrica arriverà solo nel 2027

Ancora diversi anni per un nuovo veicolo per famiglie da parte della casa automobilistica ceca all’interno del Gruppo Volkswagen. Skoda, infatti, ha svelato piani per lanciare una station wagon elettrica nel 2026, anche se è più facile prevedere che la sua introduzione sul mercato possa avvenire solamente nel 2027 o 2028.

Secondo quanto riferito dal CEO Klaus Zellmer, infatti, il marchio potrà presentare il progetto nel corso del 2026 per un modello commercializzabile solo nel 2027. Questa scelta, non stupisce, riflette l’intenzione di adattarsi al rallentamento nella domanda di veicoli elettrici in Europa. Principalmente per questa importante motivazione, Skoda è spinta a prolungare la disponibilità dei modelli a combustione, specialmente quelli più compatti.

In risposta al cambiamento di mercato, il marchio boemo sta pianificando una gamma elettrica articolata, che includerà il nuovo SUV compatto Elroq (svelato quest’anno), le versioni aggiornate di Enyaq e Enyaq Coupé per il 2025, e un imponente SUV a sette posti ispirato al concept Vision 7S previsto entro il 2026.

Nonostante il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici, Skoda mantiene l’obiettivo di espandere la sua offerta di auto elettriche, rispondendo anche alle esigenze di spazio dei clienti. Zellmer ha spiegato che la scelta di una station wagon risponde alla preferenza dei consumatori per “veicoli più versatili”, spesso legata all’esigenza di spazio.

A livello psicologico, com’è noto, una delle difficoltà principali risiede ancora nella cosiddetta “ansia da autonomia”. Tale fattore frena alcuni clienti e la casa automobilistica cerca di rispondere fornendo opzioni diversificate.

Skoda, tenendo fede a una graduale e progressiva transizione verso la mobilità elettrica, sta mantenendo in commercio modelli a combustione come Fabia, Kamiq e Scala fino al 2030. Il CEO della casa ceca ritiene che le abitudini dei consumatori “richiedono ancora tempo per allinearsi alla nuova realtà della mobilità elettrica”. Per questo motivo Skoda intende offrire una gamma il più possibile adattabile alla domanda.