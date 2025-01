Nuova Skoda Enyaq, cambia il design e aumenta il prezzo: svelate tutte le novità

La Skoda Enyaq è diventata una delle auto elettriche di maggior successo del Gruppo Volkswagen. Una proposta che nei suoi tre anni sul mercato europeo ha superato le 250.000 unità vendute. Ora, il SUV ceco è pronto ad aggiornarsi, anche se manterrà invariate le motorizzazioni e le batterie. Con le migliorie estetiche e tecnologiche, non poteva che esserci anche un aumento del prezzo.

Skoda Enyaq si aggiorna: le novità

Disponibile anche in versione Coupé, la nuova Enyaq presenta il nuovo linguaggio di design Modern Solid del marchio che, oltre a migliorare l’estetica, permette di fare un passo avanti anche sul fronte dell’aerodinamica. Questi aspetti, insieme a una produzione con materiali sostenibili, un ampio equipaggiamento di serie e sistemi di assistenza alla guida più avanzati, permettono all’Enyaq di fare un salto in avanti per distinguersi maggiormente nel mercato delle auto elettriche. Gli ordini della nuova Skoda Enyaq apriranno oggi 9 gennaio, con prezzi a partire da circa 44.000 euro. Questo significa che l’aumento del prezzo ammonta a 2.180 euro, rispetto alla versione attuale che parte da 41.820 euro.

Per quanto riguarda il design, le novità più importanti riguardano il frontale rinnovato, che ha portato a un leggero ma significativo incremento delle dimensioni complessive per ottimizzare l’aerodinamica. La versione SUV si è allungata di nove millimetri, raggiungendo una lunghezza totale di 4,65 metri, mentre la variante Coupé ha subito una modifica minima di appena un millimetro, mantenendosi sostanzialmente in linea con le dimensioni del modello precedente. Entrambe le versioni hanno visto anche un lieve aumento in altezza, variabile tra uno e due millimetri.

Migliora anche la capacità di carico, con un generoso bagagliaio che offre un volume di 585 litri nella versione base, leggermente ridotto a 570 litri nella variante Coupé con la configurazione a cinque posti. Abbattendo la seconda fila di sedili, lo spazio di carico aumenta fino a 1.710 litri.

L’abitacolo presenta un nuovo volante multifunzione che, seguendo il design esterno, sostituisce l’emblema del costruttore con il nome del marchio. La plancia è dominata da un quadro strumenti digitale da 5 pollici, affiancato da uno schermo touch da 13 pollici per il sistema infotainment. Questo layout, pur mantenendo un aspetto sobrio e funzionale, non si discosta molto dall’impostazione della generazione precedente. All’interno troviamo anche due porte per la ricarica wireless per smartphone.

L’equipaggiamento della Skoda Enyaq nella versione base è particolarmente ricco e include numerosi sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia. Tra questi troviamo il Side Assist, il controllo uscita da parcheggio e il controllo adattivo predittivo della velocità di crociera. La sicurezza è ulteriormente garantita dal riconoscimento dei segnali stradali, dall’assistente per gli ingorghi e dal sistema “Front Assist” con rilevamento di ciclisti e pedoni.

Non mancano l’assistente alle manovre, al mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e l’assistente per l’arresto di emergenza. Il comfort è assicurato dall’accesso senza chiave “KESSY Advanced” con blocco “Walk Away”, dai sedili anteriori riscaldati e dal climatizzatore automatico a tre zone “Climatronic”. Completano la dotazione di serie la predisposizione per il gancio traino e la pompa di calore, quest’ultima non disponibile in tutti i mercati.

La versione Sportline si distingue per un carattere più dinamico e sportivo, caratterizzato da numerosi elementi estetici in nero lucido: lo spoiler anteriore, i gusci degli specchietti retrovisori, le cornici dei finestrini e le barre sul tetto. Anche le scritte anteriori e posteriori seguono lo stesso tema cromatico, mentre i vetri laterali posteriori e il lunotto sono oscurati. Sul portellone posteriore spicca il distintivo Sportline.

I cerchi in lega “Vega” da 20 pollici in nero metallizzato completano il look sportivo, con la possibilità di optare per i cerchi Supernova da 21 pollici. L’illuminazione è affidata a fari Full Matrix LED con indicatori di direzione dinamici, mentre il comfort è ulteriormente elevato grazie al sedile del conducente dotato di funzione massaggio.

Inoltre, vengono offerti quattro pacchetti opzionali, tra cui Clever, Plus, Advanced e Maxx. Questi prevedono optional come il tetto panoramico scorrevole o il pacchetto invernale, che include il parabrezza riscaldabile e la funzione di riscaldamento per i sedili posteriori. Skoda offre anche il pacchetto speciale Simply Clever, che include ganci nel bagagliaio, una copertura bagagli retrattile, un raschietto per il ghiaccio per il parabrezza o la funzione riscaldamento. La Skoda Enyaq dispone anche di porte USB-C nella parte anteriore e posteriore, con potenza di 45W.

Per quanto riguarda motori elettrici e batterie, non ci sono cambiamenti. Nella variante base, il motore elettrico eroga 204 CV, associato alla batteria da 59 kWh, che consente di percorrere 431 km con una singola carica. La variante con maggiore autonomia monta il motore da 286 CV, con configurazione a trazione posteriore o trazione integrale, associate in entrambi i casi alla batteria da 77 kWh, con autonomia tra 588 e 559 km WLTP a seconda della versione.