Skoda Fabia Rally2 Limited Edition, un omaggio al rally spagnolo

Skoda ha presentato una versione davvero esclusiva della sua celebre Fabia: si tratta della Rally2 Limited Edition “Cohete” Suárez. Disponibile in sole 100 unità, questa serie limitata omaggia un campione tanto caro allo sport motoristico spagnolo. L’auto, infatti, è un tributo ai successi di José Antonio “Cohete” Suárez nel Campionato Spagnolo di Rally Super (S-CER) nel 2021 e 2023, e al titolo conquistato insieme al marchio ceco.

La Fabia Rally2 Limited Edition non si limita solo a modifiche estetiche. Sotto il cofano, infatti, troviamo un motore 1.5 TSI potenziato dal team ABT Sportsline, che porta la potenza dai 150 CV della versione Monte Carlo a 190 CV, con una coppia di 290 Nm. Questi dati la rendono una delle Fabia più potenti mai realizzate per un’esperienza di guida adrenalinica.

Il miglioramento non si ferma alla potenza: la vettura è dotata di un assetto sportivo ribassato di 15 mm, che esalta l’aspetto estetico e le prestazioni su strada. Il cambio rimane un automatico DSG a sette rapporti, che gestisce la potenza alle ruote anteriori.

A livello estetico, la Fabia Rally2 Limited Edition si fa notare grazie alla colorazione Mamba Green, di solito riservata ai modelli Skoda RS, e ai cerchi OZ Racing Superturismo WRC da 17 pollici. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5, testati per le competizioni professionali, completano l’assetto sportivo. Il look aggressivo è accentuato anche dallo spoiler posteriore nero opaco e dai parafanghi coordinati.

Sono presenti anche diversi dettagli distintivi, come i loghi ABT e Rally2, sia all’interno che all’esterno, mentre un alloro sul montante posteriore celebra le vittorie di Suárez nel S-CER. L’interno è pensato per chi ama esclusivamente il mondo delle prestazioni. Sedili sportivi neri e volante a tre razze con comandi sportivi, impreziositi dal badge Rally2, tutto per un pacchetto adatto a un’esperienza di guida dinamica. Un tocco di esclusività è dato dalla targa numerata, firmata personalmente da José Antonio Suárez.

Coloro che prenoteranno la vettura attraverso i concessionari ufficiali o il sito Skoda Spagna potranno partecipare a un evento speciale, dove avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica a bordo della Fabia RS Rally2, come copiloti dello stesso “Cohete” Suárez. Il prezzo di questa esclusiva versione è di 30.900 euro.