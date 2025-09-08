Skoda Epiq debutta a Monaco: autonomia fino a 425 km

Il Gruppo Volkswagen ha presentato la sua Electric Urban Car Family in occasione del Salone dell’Automobile di Monaco. Al fianco dei CUPRA Raval e Volkswagen ID. Polo, mostrati nella loro veste definitiva ma ancora camuffati, ha fatto la sua comparsa il concept Volkswagen ID. Cross. Nello stesso contesto ha debuttato anche la Skoda Epiq, il quarto modello della gamma.

Advertisement

Skoda Epiq: svelato al Salone di Monaco il nuovo SUV elettrico

Il prototipo della Skoda Epiq anticipa la versione di serie del futuro SUV elettrico compatto della casa boema. Si tratta di un SUV lungo 4,10 metri, sviluppato sulla piattaforma MEB+, la stessa utilizzata dagli altri modelli della famiglia, e sarà prodotto insieme all’ID. Cross nello stabilimento spagnolo di Landaben. Il lancio sul mercato è previsto per la metà del 2026.

Advertisement

La nuova Skoda Epiq sarà il primo modello della casa automobilistica a interpretare integralmente il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, caratterizzato da linee pulite e moderne. La firma luminosa a forma di T compare sia nei gruppi ottici anteriori che in quelli posteriori, mentre la carrozzeria in elegante tinta opaca Cashmere è abbinata alla calandra nera lucida Tech-Deck Face, creando un contrasto raffinato.

Gli interni, in pieno stile Simply Clever, offrono soluzioni pratiche come ganci per borse e vani nascosti sotto il pianale. Il bagagliaio vanta una capacità di 475 litri, un dato notevole per un SUV compatto. La plancia, secondo le anticipazioni, adotterà anche una combinazione di comandi fisici tradizionali con l’obiettivo di garantire ergonomia e facilità d’uso.

Sul fronte tecnico, la Skoda Epiq dovrebbe arrivare in più versioni, con diversi livelli di potenza e due tagli di batteria. L’autonomia massima dichiarata è di 425 km secondo il ciclo WLTP. L’azienda punta a posizionare il prezzo di partenza su valori paragonabili al suo equivalente a combustione interna, la Kamiq.

Advertisement

“Il prototipo della Skoda Epiq offre una visione concreta della prossima aggiunta alla nostra gamma di modelli 100% elettrici”, ha dichiarato Klaus Zellmer, CEO di Skoda. “Racchiude l’essenza del marchio: design Modern Solid, abitacolo spazioso nonostante le dimensioni compatte, interfacce digitali intuitive e dettagli Simply Clever, il tutto a un prezzo competitivo. Con Epiq compiamo un ulteriore passo per rendere l’auto elettrica una scelta accessibile e attraente per un pubblico sempre più vasto”.