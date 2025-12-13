Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi 3 anni

Alfa Romeo, Fiat e Lancia rimangono tre tra le principali case automobilistiche italiane insieme a Maserati e Ferrari. Le tre case automobilistiche vivono momenti diversi all’interno del gruppo Stellantis. Fiat tra le tre sembra quella messa meglio e con un futuro assicurato. Del resto parliamo del brand che registra più immatricolazioni di tutti e 14 i marchi quelli presenti in Stellantis a livello globale.

Advertisement

Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco cosa bolle in pentola per i prossimi 3 anni

Nei prossimi anni la gamma della casa torinese si arricchirà con l’arrivo nel 2026 di due SUV: Grizzly e Fastback e di nuove versioni per Grande Panda e Pandina tra cui la 4X4 e la GPL. Altra novità che vedremo sempre nel 2026 dovrebbe essere il famoso quadriciclo elettrico più grande di Topolino che scherzosamente abbiamo ribattezzato “Topolona”. Nel 2027 la gamma di Fiat si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di un nuovo pickup erede della brasiliana Strada che però sarà venduto in tutto il mondo e di una versione camperizzata della Grande Panda. Il 2028 invece dovrebbe essere l’anno giusto per la nuova Pandina grazie alla quale dovrebbe rinascere lo stabilimento di Pomigliano. Forse sempre nel 2028 potrebbe arrivare la nuova generazione di Fiat 500 che sarà prodotta sempre a Mirafiori e sarà fin da subito ibrida ed elettrica.

Più pieno di interrogativi è il futuro di Alfa Romeo. Nel 2026 non dovrebbe accadere un bel niente o quasi. Al momento l’unica certezza è il rinvio dei debutti delle nuove Stelvio e Giulia inizialmente previste per il 2025 e il 2026 che invece vedremo tra il 2027 e il 2028 sempre a Cassino su piattaforma STLA Large con anche motori termici. Altra novità abbastanza probabile è l’erede di Tonale, che qui vi mostriamo nel render di Ale Masera, che sarà prodotta a Melfi dal 2027 su piattaforma STLA Medium. Di questo SUV sappiamo che aumenterà di dimensioni superando quota 4,6 m di lunghezza.

Advertisement

Più dubbi sull’arrivo di una nuova vettura, forse un crossover o forse una nuova Giulietta, che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione nascendo su piattaforma STLA Small. Ad ogni modo Alfa Romeo dovrebbe avere un futuro assicurato anche se ovviamente è sempre meglio aspettare cosa dirà a metà dell’anno prossimo Antonio Filosa visto che comunque di tanto in tanto qualche voce di cessioni clamorose emerge sulla stampa e online.

Il futuro più preoccupante tra tutti è quello relativo a Lancia. Il marchio, che già con Marchionne era dato per spacciato, sembrava aver ricevuto una seconda possibilità da Carlos Tavares che aveva deciso di inserirlo tra i brand premium del gruppo insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Advertisement

Le cose però non sembrano andare come sperato con le vendite della nuova Ypsilon che non vanno secondo previsioni e i dubbi che riguardano anche la futura top di gamma Lancia Gamma, che a causa di un prezzo molto elevato potrebbe anche non garantire i numeri necessari per il rilancio del brand come si deve. Al momento l’arrivo della nuova Gamma a metà del 2026 appare come l’unica certezza. Invece la nuova Delta, che in un primo momento sembrava certa e sarebbe dovuta arrivare nel 2028, è in forte dubbio. Qualcuno teme che Lancia possa essere tra i brand ad essere tagliati dal CEO di Stellantis Antonio Filosa che ha già lasciato intendere la possibilità di poter prendere qualche decisione dolorosa nei prossimi anni per il bene di Stellantis.