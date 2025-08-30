Facebook Twitter Instagram Youtube

Skoda Felicia, il ritorno inaspettato della curiosa versione Fun

Per Skoda, bisogna ricordarlo, questa Felicia Fun rappresenta un esercizio di stile, più che di un’anticipazione concreta.
30 Agosto 2025
Skoda Felicia fun Skoda Felicia fun
La Skoda Felicia non è stata soltanto un modello di transizione, ma un punto di svolta nella storia del marchio ceco. Presentata nel 1994 come erede della Favorit, fu la prima vettura a nascere sotto l’egida del Gruppo Volkswagen, beneficiando del know-how tecnico tedesco pur mantenendo l’anima pragmatica e accessibile tipica di Skoda.

La sua carriera si è protratta fino ai primi anni Duemila, quando ha lasciato il posto alla Fabia, ma nel frattempo si è fatta apprezzare in diverse configurazioni di carrozzeria, comprese varianti meno convenzionali come pick-up e station wagon.

Tra le versioni più curiose emerse dalla gamma spicca senza dubbio la Felicia Fun, un pick-up dall’animo giocoso e dallo stile anticonformista. Prodotta in soli 4.216 esemplari, questa interpretazione per il tempo libero si distingueva per un geniale divisorio scorrevole dietro i sedili anteriori che, una volta arretrato, liberava spazio per due posti supplementari. In questo modo, l’auto poteva ospitare quattro passeggeri senza rinunciare del tutto al vano di carico. A completare l’allestimento c’erano un piccolo tetto in tela a protezione dei sedili posteriori, uno spoiler vistoso e una livrea gialla brillante con dettagli verdi o arancioni, pensata per chi voleva farsi notare.

Skoda Felicia fun

Oggi, a distanza di oltre vent’anni, la Felicia Fun è tornata in scena in chiave digitale. All’interno del progetto “Icons Get a Makeover”, Skoda ha affidato al designer francese Julien Petitseigneur il compito di reinterpretare la storica icona secondo i canoni stilistici “Modern Solid”, linguaggio che caratterizza la nuova filosofia del marchio.

Il risultato è un concept virtuale che reimmagina il pick-up con linee contemporanee, mantenendo però lo spirito frizzante degli anni Novanta. Il concept non rinuncia a dettagli nostalgici, infatti, gli interni, comunque dominati da schermi di ultima generazione, evocano i monitor CRT e i videogiochi dell’epoca grazie a un cruscotto a blocchi e a grafiche rétro.

Skoda Felicia fun
Diversamente dall’originale, però, la Felicia Fun 2025 è stata pensata come due posti secchi, privilegiando lo spazio di carico e rinunciando al layout 2+2.

Skoda Felicia fun

Per Skoda, bisogna ricordarlo, si tratta di un esercizio di stile, più che di un’anticipazione concreta. D’altronde, il marchio non produce pick-up dal tempo della Felicia e, nonostante in passato avesse valutato una versione del Volkswagen Amarok, il progetto non ha mai visto la luce.

