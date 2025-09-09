Skoda svela Vision O, il nuovo prototipo che anticipa le station wagon elettriche

Al Salone di Monaco, Skoda ha svelato Vision O, un concept che anticipa la prossima generazione di auto elettriche familiari del marchio ceco. Forte del successo delle Octavia Combi (con oltre 3 milioni di unità vendute dal 1998) e delle Superb Combi (650.000 unità dal 2008), la casa automobilistica punta a coniugare la sua tradizione di praticità con un nuovo livello di design, digitalizzazione e sostenibilità.

Skoda Vision O: debutta al Salone di Monaco il prototipo delle future station wagon elettriche

Il concept Vision O nasce da un progetto ex novo, sviluppato con un approccio centrato sull’esperienza del cliente. L’abitacolo abbandona ogni eccesso per abbracciare un linguaggio minimalista che include materiali riciclati, linee pulite e un’interfaccia che combina grandi display panoramici a comandi fisici, per garantire semplicità d’uso.

Una novità distintiva è il sistema di illuminazione circadiano, che adatta le tonalità interne ai cicli naturali di luce per favorire il benessere del conducente. Insieme a una palette cromatica neutra e all’eliminazione di elementi superflui, contribuisce a creare un ambiente rilassante e armonioso.

Il concept presenta anche un bagagliaio da oltre 650 litri (1.700 abbattendo i sedili), frigorifero integrato, altoparlante portatile, prese da 220 V e accessori pratici come ombrelli nascosti o un pulitore per lo schermo.

Il Vision O introduce anche una nuova versione di Laura, l’assistente digitale con intelligenza artificiale, capace di proporre percorsi, pagare automaticamente il parcheggio o intrattenere i bambini con storie interattive.

Il design si ispira al linguaggio Modern Solid. Il frontale è dominato da uno “scudo tecnologico” retroilluminato con fari a scomparsa animati. I loghi luminosi cambiano colore in turchese quando l’auto viaggia in modalità autonoma, segnalando la funzione agli altri utenti della strada.

L’aerodinamica è stata studiata nei minimi dettagli, con elementi attivi nel paraurti, canali d’aria laterali, sfoghi sul cofano e cerchi ottimizzati, per aumentare l’efficienza e l’autonomia nei viaggi più lunghi.

Presente anche la guida autonoma avanzata. L’auto potrà infatti gestire percorsi completi in autonomia, salvo condizioni meteo particolarmente avverse, e sarà in grado di fermarsi in sicurezza se il conducente non risponde. Per i momenti di viaggio “hands free” è stata ideata la modalità Tranquillità, con sedili reclinabili, tavolino estraibile dal cruscotto e luci interne adattate a un ambiente rilassante.

Sul piano tecnico, è probabile che Skoda utilizzi tecnologie già consolidate del Gruppo Volkswagen. Si ipotizzano versioni con trazione posteriore da 210 kW (286 CV) e batteria da 77 kWh per un’autonomia di circa 602 km, stimata secondo il ciclo WLTP, una variante da 86 kWh capace di 683 km WLTP, e una configurazione a trazione integrale da 250 kW (340 CV) con batteria da 86 kWh e circa 577 km WLTP. Per ora, non è stata comunicata una data di lancio sul mercato.