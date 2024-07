Short Blade: la batteria di Geely stabile e ultrarapida

Tutte le novità e le promesse di miglioramento sulle batterie delle auto elettriche vengono accolte con grande entusiasmo. Così abbiamo raccontato delle batterie Unigrid che utilizzando il sodio diverrebbero più economiche e sicure e del ruolo dell’intelligenza artificiale per migliorare la durata e la carica delle batterie. Ora è Geely, uno dei principali produttori di auto cinesi (come della Galaxy E5), che ha presentato Short Blade, una batteria più piccola ma più potente e sicura.

Le caratteristiche della batteria Short Blade di Geely

Come riferito dalla stessa casa automobilistica, la nuova tecnologia della batteria per veicoli elettrici prevede la tecnologia a lama corta al litio ferro fosfato auto-sviluppate. Questa soluzione consente un aumento della durata della batteria e un miglioramento della velocità di ricarica e della sicurezza. La nuova tecnologia delle batterie a lama corta di Geely diventerà, secondo le previsioni del gruppo cinese, il punto di riferimento del settore per le dimensioni compatte, la maggiore densità di energia e una maggiore flessibilità nell’adattarsi alle diverse necessità.

La Short Blade di Geely ha un diaframma che resiste al calore e agli shock per cui se subisce un danno un foglio di alluminio si fonde con il diaframma così da prevenire incidenti e cortocircuiti. Con tutte le conseguenze del caso.

In termini di sicurezza la batteria Short Blade ha superato egregiamente i test cui è stata sottoposta. Normalmente, infatti, le batterie delle auto elettriche, prevedono un test di foratura con ago singolo. Per le sue batterie Geely ha invece utilizzato un test con la foratura simultanea tramite 8 aghi, ciascuno con un diametro di 5 mm, che aumentano la quantità di danni che la batteria potrebbe ricevere. Il risultato è stato eccellente: dopo 1 ora non c’è stata nessuna conseguenza negativa. Ma c’è di più. Geely ha sottoposto la sua Short Blade anche a un test di penetrazione con dei proiettili di fucile che anche quando hanno bucato il diaframma non hanno provocato esplosioni o danni.

Sul fronte sicurezza la Short Blade ha superato anche il test Six Extremes per il quale la batteria è stata immersa in acqua di mare corrosiva, resistenza a un sovrappeso di 26 tonnellate, raschiatura del fondo ad alta frequenza, utilizzo con un freddo estremo, resistenza al fuoco vivo e test di collisione laterale; il risultato è sempre stato di grande affidabilità.

Per quel che riguarda la durata Geely ha dichiarato che la Short Blade è una batteria che può raggiungere i 3500 cicli, l’equivalente di circa 1 milione di chilometri. Tradotto per un utilizzo medio di 20000 km all’anno la batteria dura fino a 50 anni.