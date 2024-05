Geely Galaxy E5: pubblicate le prime foto ufficiali

La pubblicazione delle prime foto ufficiali del Geely Galaxy E5 hanno nuovamente sollevato l’attenzione su questo SUV. Non un SUV come gli altri, infatti, ma il primo SUV 100% elettrico a marchio Geely. La presentazione ufficiale del veicolo dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno ma già sappiamo che il prezzo per l’acquisto dovrebbe aggirarsi intorno ai 19700€ e i 26200€.

Il SUV 100% elettrico Geely Galaxy E5

Il Geely Galaxy E5 è stato sviluppato sulla piattaforma GEA, Geely Electric Architecture che deriva dalla SEA, la Sustainable Experience Architecture. Secondo quanto riferito da Geely la piattaforma GEA, che viene utilizzata per tutti i propulsori EV, EREV e PHEV, è la prima architettura intelligente AI.

Questo SUV, che misura 4615 mm di lunghezza, 1901 mm di larghezza, 1670 mm di altezza e con un passo di 2750 mm ha un design molto affascinante ed elegante anche grazie alla presenza del tetto panoramico apribile, dei cerchi a cinque razze (disponibili da 18” o 19”) e le maniglie delle portiere a filo che migliorano la pulizia delle linee.

Il frontale del Geely Galaxy E5 richiama il medesimo linguaggio di design della Geely Galaxy E8 prevedendo una griglia chiusa a matrice di luci, prese d’aria a forma di C nella sezione inferiore e fari affilati. Sul retro, invece, la luce del terzo stop è integrata nello spoiler inserito sopra il lunotto mentre i fanali a LED sono collegati da due barre luminose molto sottili che sovrastano la scritta Geely.

L’abitacolo si caratterizza per uno stile minimalista nel quale emerge un volante a fondo piatto, un quadro strumento completamente LCD, un display head-up e un altro display centrale che utilizza il sistema operativo Flyme Auto alimentato dal chip Dragon Eagle-1 da 7 nm. La Geely Galaxy E5 prevede il pad per la ricarica wireless, gli aggiornamenti OTA, sedili anteriori con sistema di riscaldamento, ventilazione e massaggio a 8 punti e impianto audio da 16 altoparlanti.

Non sono ancora state confermate le caratteristiche tecniche ma da alcune indiscrezioni emerse nelle scorse settimane sembrerebbe che la Geely Galaxy E5 prevederà un propulsore elettrico da 160 kW per una velocità massima di 175 km/h con una batteria al litio ferro fosfato che dovrebbe assicurare un’autonomia di 2000 km.