BYD-Yangwang U9, le immagini dei test della supercar cinese al Nurburgring

Il colosso automobilistico cinese BYD ha portato “a passeggio” i prototipi di una supercar elettrica del suo marchio di lusso Yangwang sul circuito del Nürburgring. La supercar, denominata U9, dovrebbe arrivare sul mercato cinese già quest’estate, con un prezzo di vendita di circa 231.000 dollari (che non sembra una cifra astronomica, così, se dimentichiamo i dazi per altri grandi mercati).

Un video di Car Spy Media mostra alcuni dei test in corso. Potrebbe essere una calibrazione finale per la versione standard della U9 o un test utile a mettere alla prova la versione più performante. L’U9 è stata presentata per la prima volta insieme al SUV, l’U8 durante, il lancio del brand di lusso Yangwang all’inizio del 2023.

La Yangwang U9 è equipaggiata con un sistema di trazione integrale a quattro motori che eroga una potenza massima di 1.288 CV. L’auto accelera da 0 a 100 km/h in 2,36 secondi e raggiunge una velocità massima di 308 km/h, secondo i dati in possesso di BYD. I motori, gestiti in modo indipendente, garantiscono una distribuzione efficace della potenza, mentre la maneggevolezza dell’U9 risulta ottimizzata da un sofisticato sistema di sospensioni, il DiSus-X. Questo sistema può fornire fino a 75 millimetri di escursione delle sospensioni in ogni curva e può persino far “saltare” l’U9.

La batteria della U9, con una capacità di 80 kWh, è in grado di ricaricarsi a una velocità massima di 500 kW, sempre secondo BYD. La Yangwang è dotata di un sistema di gestione termica su misura pensato per mantenere la batteria fresca durante lunghi periodi di utilizzo, come avviene nella guida in pista. Il sistema utilizza anche caratteristiche aerodinamiche per migliorare la dissipazione del calore.

Gli interni della U9 offrono tutti i comfort e i dettagli che si trovano sulle supercar di ultima generazione. Troviamo, dunque, sedili sportivi regolabili in 14 posizioni e un impianto audio di alta qualità. Oltre a tutta le tecnologia di cui si può disporre oggi a bordo. Fatto interessante, la Yangwang U9 non è l’unica auto cinese ad alte prestazioni avvistata durante i test al Nürburgring di recente. Xiaomi è stata vista testare una versione più performante della SU7.