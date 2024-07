Android Auto, un’app con cui fare quasi tutto a bordo

Se il tuo utilizzo Android Auto non soddisfa le tue esigenze, c’è un’applicazione che amplia alcune interessanti funzionalità. La sua versione estesa offre molto di più, ma annunceremo quante cose può fare la versione normalmente scaricabile sull’app store. L’app si chiama Fermata Auto, ma lo si conosce anche come Fermata Media Player, e in pratica aumenta le funzionalità di Android Auto. Il tutto, al fine di dare la possibilità di visualizzare vari contenuti multimediali come video di YouTube o contenuti IPTV.

Le numerose funzionalità che normalmente si possono utilizzare tramite l’app sono sorprendenti. Si può attivare il mirroring dello schermo del tuo smartphone. Si può, quindi, proiettare lo schermo del dispositivo Android direttamente sul display del sistema di infotainment dell’auto. La funzione, dunque, permette di riprodurre contenuti a schermo intero e di accedere ad applicazioni che non sono disponibili su Android Auto.

C’è, come abbiamo anticipato, la riproduzione di file multimediali. Fermata va oltre molte limitazioni di Android Auto, permettendo la riproduzione di qualsiasi file multimediale, sia video che audio. L’app consente di salvare file per la riproduzione, ricorda inoltre l’ultima traccia riprodotta, mostra i sottotitoli e regola la velocità di riproduzione. I file possono essere anche quelli già salvati sul dispositivo, accessibili tramite USB con una pendrive o un disco rigido esterno.

Non poteva mancare anche lo streaming TV, da YouTube e dal browser. L’app, quindi, risulta una fonte di intrattenimento ideale per i passeggeri, permettendo di riprodurre canali DTT in diretta, accedere a YouTube per video a schermo intero senza pubblicità, e funge anche da browser web.

L’app gratuita è disponibile su Google Play e su GitHub in una versione migliorata. Una volta scaricata, l’app si divide in quattro componenti: Fermata Mirror, Fermata Auto, Fermata FS Mirror (per la riproduzione a schermo intero), e Fermata Media Service. Dopo l’installazione, sarà necessario concedere alcuni permessi, come avviene per la maggior parte delle applicazioni da installare nel nostro dispositivo.