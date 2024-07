MINI Aceman SE Favoured, il crossover tra la Cooper e la Countryman

La MINI Aceman SE è un crossover agile e compatto che, anche per le sue dimensioni, la pongono tra la MINI Cooper e la MINI Countryman. Dei quattro allestimenti disponibili (insieme a quello Essential, Classic e JCW) quello Favoured Trim evidenzia in modo particolare il carattere espressivo e forte del modello più giovane della famiglia MINI.

Le caratteristiche della MINI Aceman SE Favoured

Le dimensioni compatte, come anticipato, sono uno dei tratti caratteristici della MINI Aceman SE che si presenta con sbalzi corti che rendono la vettura molto agile nel traffico cittadino. Il design dell’allestimento Favoured, poi, risulta progressivo e particolarmente distintivo anche grazie al colore Rebel Red molto caratteristico. C’è poi un tocco di sportività ed eleganza nella combinazione tra il contrasto prodotto dal tetto e dalle calotte degli specchietti retrovisori (di colore nero). Tra gli elementi più caratteristici della MINI Aceman SE Favoured troviamo poi i passaruota allungati, il gancio traino, le barre portapacchi sul tetto e la possibilità di scegliere tra cerchi da 17” o da 19”.

Passando all’abitacolo troviamo lo stesso design minimal. Questo si esprime con il display OLED ad alta risoluzione posto al centro della plancia con i tradizionali interruttori a leva sotto di esso. Questa configurazione oltre a mantenere lo stile MINI offre al conducente e al passeggero un’ampia libertà di gestione delle varie funzioni del veicolo, il tutto in maniera intuitiva. Sopra il display ci sono il tachimetro e il display con lo stato di carica della batteria. Inoltre il controllo delle funzioni del veicolo è possibile anche tramite comandi vocali.

Caratteristica dell’allestimento Favoured c’è poi l’utilizzo del tessuto color petrolio con le sfumature arancioni che si estende fino all’interno della portiera. I sedili sportivi con cuciture in rilievo sono particolarmente comodi e assicurano uno spazio generoso per le gambe. La presenza del tetto panoramico rende l’abitacolo luminoso e affascinante.

Dal punto di vista delle prestazioni la MINI Aceman SE Favoured prevede un motore full-electric da 218 CV (160 kW) e 330 Nm di coppia che consentono all’auto di passare da 0 a 100 km/h in 7.1 secondi. La batteria è da 54.2 kWh e assicura 405 km di autonomia e con circa 30 minuti di ricarica si ripristina l’80% della batteria. In termini di sicurezza, invece, la MINI Aceman SE Favoured prevede numerosi ADAS tra cui l’aiuto nel parcheggio con rimorchio, l’assistente di sterzo di corsia, quattro telecamere e numerosi sensori di parcheggio. Molto interessante la funzione di parcheggio remoto (con la quale parcheggiare l’auto con lo smartphone) che consente di spostare l’auto nel caso in cui non ci fosse sufficientemente spazio per aprire la portiera e salire a bordo.