Bugatti Tourbillon, il balzo nel futuro del marchio francese a oltre 440 orari

La Bugatti Tourbillon è pronta a diventare leggenda? Si tratta della prima del marchio francese ad essere equipaggiata con un innovativo motore ibrido plug-in V16. Il propulsore da 8,3 litri è capace di generare 1.000 CV e 900 Nm senza turbocompressori. Ci sono anche tre motori elettrici che portano la potenza complessiva a 1.800 CV e 1.000 Nm. Una supercar degna del marchio da cui proviene.

La Tourbillon è un’autentica supercar del marchio, con un motore che rappresenta un balzo verso il futuro. Realizzata dall’Atelier Bugatti di Molsheim, in Francia, ne verranno prodotti solo 250 esemplari, con un prezzo base di 3,8 milioni di euro.

Ricorda esternamente la Chiron ma fondamentalmente è diversa. La Bugatti Tourbillon richiama le linee dei “classici moderni” sul frontale e sul diffusore che inizia subito dietro l’abitacolo. La griglia a ferro di cavallo, oltre a essere un segno distintivo del marchio, alimenta i radiatori e aumenta la deportanza.

Il motore V16 aspirato da 8,3 litri e 1.000 CV, sviluppato insieme a Cosworth, è affiancato da un asse elettrico anteriore con due motori e da un terzo motore posteriore per le ruote posteriori. Il pacco batterie da 25 kWh è montato centralmente e le prestazioni sono quelle di una supercar pura. Infatti, la Tourbillon accelera da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi, raggiunge i 200 km/h in circa 5 secondi e tocca i 400 km/h in 25 secondi.

Per raggiungere la velocità massima di 445 km/h è necessario selezionare la speciale Speed Key, utile ad abbassare l’alettone posteriore. Quando si vuole viaggiare in modalità elettrica, l’autonomia è di 60 km, ideale per la guida in città.

Gli interni della Bugatti Tourbillon presentano un quadro strumenti eccezionale e stupefacente a primo impatto. Questo presenta tre grandi quadranti sul volante che mostrano velocità, giri motore, quantità di carburante, temperatura del motore e altro ancora. Gli indicatori seguono la tradizione degli orologiai svizzeri e sono fissati permanentemente al piantone dello sterzo. Nella console centrale si trovano interruttori in alluminio, quadranti rotanti e una leva di cristallo che avvia il motore V16.