Mercedes-Benz CLA mostra la sua sicurezza in un crash test senza precedenti

Mercedes‑Benz è sempre attenta al tema della sicurezza, che viene preso nella massima considerazione sui modelli della “stella“, da tempo immemorabile. La casa di Stoccarda va oltre gli standard dei comuni crash test, per garantire la massima protezione a chi sta a bordo dei suoi veicoli.

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Per illustrare l’approccio e far vedere a tutti quanto serio sia l’impegno su questo fronte, nelle scorse ore è stato mostrato al pubblico il primo crash test dal vivo al mondo con impatto laterale ad alta velocità tra due auto di serie. Entrambe le vetture, firmate Mercedes-Benz, viaggiavano a 56 km/h.

Due berline arancioni si incontrano in un crash test controllato. Un laboratorio ad alta tecnologia analizza l’impatto per migliorare la sicurezza stradale.

Protagoniste della verifica sul campo sono state due CLA: una Shooting Brake con motore ibrido e una berlina completamente elettrica. La prima ha colpito il lato guida dell’altra, con grande forza, mentre entrambe viaggiavano a 56 km/h, senza alcuna frenata preventiva. Non ci vuole molto a capire quali siano state le forze in ballo.

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La coppia di Mercedes-Benz scelta per questo severo crash test è stata sottoposta a una verifica empirica della sicurezza, con standard eccezionalmente impegnativi. Parliamo infatti di veicoli dal peso superiore alle due tonnellate, costretti all’impatto ad un’andatura maggiore di quella dei normali incidenti urbani.

Un crash test mostra l’impatto ravvicinato tra due vetture arancioni. I sensori registrano ogni dettaglio della collisione.

Qui siamo al limite superiore degli impatti agli incroci che si verificano in scenari di traffico reali. Senza contare, poi, che in quell’ambito i moderni sistemi di assistenza alla guida della CLA aiuterebbero il conducente a evitare una collisione del genere o a ridurne la gravità.

Le due Mercedes-Benz CLA hanno superato a testa alta la prova estremamente severa cui sono state sottoposte. Il crash test ha confermato l’eccellente protezione degli occupanti del modello e la perfetta protezione della batteria ad alto voltaggio della versione 100% elettrica, che è rimasta integra.

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Poiché sul lato del veicolo lo spazio disponibile per assorbire l’energia è notevolmente inferiore rispetto alla parte anteriore, lo scenario di crash test preso a riferimento è considerato uno dei più critici per gli occupanti e per la struttura del veicolo. Averlo superato in modo così luminoso è una medaglia al merito di Mercedes-Benz.