Renault Clio RS tornerà? Il potente propulsore ibrido c’è già

Nonostante l’invasione di SUV, le auto sportive a combustione interna non sono ancora estinte. Almeno, molti di noi vogliono credere che le compatte divertenti al profumo di benzina facciano ancora parte del futuro (almeno prossimo). Con l’arrivo di modelli pepati come la Lancia Ypsilon HF, l’Alfa Romeo Junior Veloce e la Peugeot 208 GTi, l’aria si fa per forza di cose elettrizzante. Tuttavia, molte delle nuove hot hatch quasi “mascherate” da SUV non restituiscono più le stesse vibrazioni o lo stesso sound che eravamo abituati ad amare. Ed è qui che il marchio Renault Sport (appunto, RS) sembra restare il grande assente.

Bruno Vanel, direttore vendite e operazioni globali di Renault, ha gettato un piccolo, ma significativo, sassolino nello stagno. Pur confermando che al momento non c’è in programma una nuova RS, ha specificato che Renault potrebbe “riconsiderare la questione se ci sarà sufficiente interesse”. Il che è un invito diretto a tutti gli appassionati a farsi sentire. Oltre a seguire, in caso, un’apertura europea agli ibridi.

Vanel ha poi rassicurato gli scettici: “Disponiamo internamente delle competenze necessarie per progettare un’auto del genere”. Il brand ha a disposizione propulsori ibridi che consentono di ottenere elevata potenza con basse emissioni di CO2.

La Renault Clio di sesta generazione, l’ultima a non aver ricevuto la benedizione RS, è la candidata perfetta. Attualmente vanta un propulsore ibrido da 160 CV che emette appena 89 grammi di CO2/km. Il potenziale è lì: utilizzare questo sistema, un motore a combustione interna da 1,8 litri abbinato a due motori elettrici, con un aumento di circa 50 cavalli non è affatto impossibile.

Certo, ci vorrebbe un sacrificio, uno sforzo economico per la sportiva. Un cambio a doppia frizione EDC sarebbe l’unica soluzione degna di una vera auto sportiva. Ma al di là dei numeri, il telaio dell’ultima Clio è già un capolavoro che potrebbe gestire una potenza ben maggiore: rollio perfettamente controllato, sterzo preciso e comunicativo e un avantreno dall’aderenza eccellente.