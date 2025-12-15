Sul dietrofront Ue potrebbe tornare una hot hatch come la Skoda Fabia RS

Nonostante l’enorme tradizione motoristica di Skoda, con ben otto vittorie nel Campionato Piloti WRC2 con la Fabia, il sogno di una Fabia RS (o vRS) hot hatch a tutti gli effetti rimane sospeso nell’aria. Ufficialmente, la casa ceca ha le mani legate: “Al momento non ci sono piani per offrire una Fabia RS”, ha confermato un portavoce, aggiungendo la clausola di rito, quella che fa riferimento al monitoraggio della domanda dei clienti e delle condizioni del mercato per i modelli ad alte prestazioni.

Dietro le quinte, tuttavia, si sussurra che l’idea di una Fabia RS entusiasmerebbe non poco gli ingegneri, desiderosi di dimostrare il massimo potenziale della piattaforma Fabia.

Il primo passo verso la follia è stata la recente presentazione della Fabia 130. Questo modello, celebrativo per il 130esimo anniversario di Skoda, è spinto da una versione del motore turbo benzina Evo2 da 1,5 litri del Gruppo Volkswagen con una potenza non indifferente di 174 CV. Internamente, la Fabia 130 è considerata una vera e propria prova per future applicazioni. Gli addetti ai lavori sperano che una domanda convinta per questo modello possa finalmente giustificare il business case per la RS definitiva.

Per quanto riguarda la meccanica, le opzioni sono due. La Fabia RS potrebbe spingere ancora più in là il 1.5 Evo2, la cui gestione passerà presto a Skoda, utilizzando componenti presi in prestito dal catalogo del Gruppo Volkswagen. Oppure, per fare sul serio, potrebbe pescare il motore da 2,0 litri utilizzato nella sorella di scuderia, la Volkswagen Polo GTI. Quest’ultimo eroga 204 CV e 310 Nm di coppia, un upgrade che renderebbe la Fabia una vera mina vagante.

Se mai la Fabia RS dovesse vedere la luce, bisognerà scordarsi dei tre pedali. Il marchio ha fatto sapere che la domanda per la Fabia 1.5 con cambio manuale è già minima e che la versione 2.0, appunto la più probabile per la RS, sarà solo con cambio automatico a doppia frizione (il DSG).