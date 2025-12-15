Nuova Alfa Romeo Giulia: design inedito e particolare in questa ipotetica visione virtuale

Nuova Alfa Romeo Giulia è sicuramente una delle auto più attese tra quelle in arrivo nei prossimi anni per quanto concerne il gruppo Stellantis e non solo. Di questa auto se ne sono dette di tutti i colori. La verità è che al momento notizie certe non ve ne sono in assenza di foto spia, teaser, prototipi etc.

Si era diffuso dalla Francia il pettegolezzo che si sarebbe trasformata in un SUV. Questa ipotesi però pare per fortuna scongiurata. Sembra più probabile che la vettura rimanga una berlina anche se con una linea più da fastback e coda tronca. Una bella notizia è che per fortuna l’ipotesi di avere solo versioni elettriche è stata scongiurata. Ci saranno infatti anche versioni ibride e noi speriamo anche in qualche variante termica pura.

Nuova interessante ipotesi su come potrebbe evolvere la nuova Alfa Romeo Giulia in attesa di notizie

A proposito di come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia, in assenza di notizie certe sul web appassionati e addetti ai lavori si scatenano nell’immaginare quelli che potrebbero essere i cambiamenti estetici del modello con la sua futura generazione in arrivo tra fine 2027 e inizi del 2028.

Un nostro affezionato lettore, Francesco Tarquinio, nelle scorse ore ha pubblicato un interessante render che mostra come potrebbe apparire secondo lui la vettura con la seconda generazione. A quanto pare il render proviene dalla pagina Facebook Bruno & Cars. Si tratta di un’ipotesi molto interessante e quanto meno originale rispetto a tutte quelle fino ad oggi apparse che tendono un po’ tutte ad assomigliarsi e ad imitarsi a vicenda.

Come possiamo notare dalle immagini che vi mostriamo, il render in questione tiene conto di quanto si è detto fino ad oggi a proposito del design della nuova Alfa Romeo Giulia soprattutto per quanto riguarda profilo e zona posteriore. All’anteriore ha un design abbastanza diverso dall’attuale produzione di Alfa Romeo vagamente retrò. Dubitiamo che possa essere davvero così la vettura anche se si tratterebbe indubbiamente di una ipotesi molto suggestiva e interessante.

Ricordiamo che la nuova Giulia secondo le ultime voci potrebbe debuttare insieme o forse addirittura prima della nuova Alfa Romeo Stelvio, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento. La vettura sarà prodotta su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento di Cassino insieme alla nuova Stelvio, alla Maserati Grecale e forse anche ad un altro modello. Ci sarà di sicuro una versione Quadrifoglio e chissà se alla fine non venga realizzata anche una versione GTA probabilmente in edizione limitata.