Jaguar S-Type, la berlina ibrida che tutti vorremmo vedere: il Giaguaro che ci piace

Sembra che per Jaguar, un tempo il marchio delle auto eleganti e audaci, (basti pensare che la mitica E-Type fu definita la più bella del mondo da Enzo Ferrari) sia un momento molto complicato. I segnali di fallimento sembrerebbero evidenti, con voci di corridoio, smentite addirittura una settimana dopo dal brand, dell’abbandono di Gerry McGovern, capo del design di JLR (Jaguar Land Rover). Un tempismo non proprio da grande e attento costruttore.

Lo stallo di questo periodo è dovuto principalmente a un’audace reinvenzione che, nel bel mezzo degli anni Venti dei Duemila, tenta una svolta completa: l’abbandono del segmento premium in favore della nicchia dei veicoli elettrici ultra-lusso. Questa mossa, fatta senza troppe discussioni, è incarnata dal concept Jaguar Type 00.

La Type 00 è stata praticamente stroncata a livello globale. Con il suo aspetto audace, nuovi colori esuberanti e la clamorosa assenza di un lunotto posteriore, si è rivelata l’antitesi degli eleganti modelli Jaguar degli ultimi decenni.

Nel frattempo, Jaguar sta perdendo soldi perché le auto di serie da vendere sono quasi esaurite. Fortunatamente, in soccorso del “gatto” in crisi è arrivata l’allegra compagine dei creatori di contenuti digitali. In particolare, Giorgi Tedoradze (noto anche come tedoradze.giorgi) ha proposto in CGI un ipotetico progetto di design non ufficiale per la rinascita della Jaguar S-Type del 2027.

Tedoradze propone un linguaggio di design che si ispira alle due vere S-Type (prodotte tra il 1963-1968 e il 1999-2008), conservandone l’aspetto tradizionale ma rielaborato con tocchi moderni e tecnologie contemporanee. Il colpo di genio è il propulsore, ovvero un V6 ibrido che la renderebbe “meno suscettibile alle battute sull’ansia da autonomia” rispetto a un veicolo elettrico integrale.

Il mercato si schiererebbe con la S-Type ibrida V6 che onora l’eleganza storica di Jaguar, o preferirebbe lo stile audace e indubbiamente divisivo della Type 00? Sembrerebbe, invece, che il vero lusso oggi sia avere un motore a combustione come piano B.