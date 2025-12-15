Stellantis premiata per il ‘grEEn-campus’ di Poissy

Il progetto “grEEn Campus” di Poissy è stato insignito del “Jury’s Choice Award” al SIMI Grand Prix 2025, uno dei riconoscimenti più autorevoli nel panorama immobiliare. Il premio viene assegnato nell’ambito del SIMI, il Salone degli Investimenti Immobiliari, in programma dal 9 all’11 dicembre 2025 presso la Porte de Versailles di Parigi. I SIMI Grand Prix, attribuiti da una giuria composta da professionisti ed esperti del settore, valorizzano ogni anno le iniziative che contribuiscono a rinnovare in chiave sostenibile il mercato immobiliare francese, distinguendosi per capacità innovativa, qualità degli spazi, funzionalità per gli utenti e forte attenzione alle tematiche ambientali.

Xavier Chéreau, Direttore Risorse Umane e Sostenibilità, ha dichiarato: “Questo premio premia la creazione di un campus decisamente orientato al futuro. Il ‘grEEn-campus’ di Poissy è la dimostrazione di ciò che un’edilizia sostenibile può realizzare, al servizio del benessere dei nostri dipendenti e della transizione energetica. Un grande motivo di orgoglio per i nostri team”. ‘grEEn-campus’, con due ‘E’ maiuscole per incarnare l’impegno di Stellantis nei confronti dell’ambiente e dei suoi dipendenti.

Situato sulle rive della Senna, sul sito di ex officine di stampaggio e lavorazione dei metalli adiacenti allo stabilimento Stellantis di Poissy, questo primo “grEEn-campus” accoglie i team Stellantis in un ambiente moderno e funzionale. Progettato dallo studio di architettura Patriarche e realizzato da GA Smart Building, Crédit Agricole Immobilier, Equinox e Progama, il “grEEn-campus” di Poissy è un complesso edilizio a energia positiva che contribuisce a ridurre l’impronta di CO2 degli immobili di Stellantis. Efficienti e resilienti ai cambiamenti climatici, gli edifici offrono elevate prestazioni termiche, contribuendo a mantenere il comfort interno durante le ondate di calore e riducendo al contempo la necessità di sistemi di raffrescamento.

Questo è il risultato di un approccio progettuale attento, in particolare attraverso scelte architettoniche (progettazione bioclimatica, efficienza termica delle facciate, ottimizzazione delle quantità di materiali, ecc.), scelte di materiali (facciate con struttura in legno, calcestruzzo a basse emissioni di carbonio, ecc.) e tecniche innovative (solai attivi, unità di trattamento aria decentralizzate, regolazione predittiva del comfort, ecc.).

L’efficienza ambientale è stata dimostrata anche attraverso l’ approccio costruttivo off-site utilizzato per gli elementi edilizi modulari, che consente la costruzione in soli 21 mesi, due volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Su richiesta di Stellantis, il costruttore e lo sviluppatore si sono spinti oltre, impegnandosi a raggiungere un obiettivo operativo a zero emissioni di carbonio attraverso un contratto di prestazione energetica.

Questo approccio innovativo ha riunito tutti gli stakeholder, integrando tutte le leve necessarie per raggiungere questo obiettivo fin dalla fase di progettazione dell’edificio. Ciò è reso possibile in particolare dall’ottimizzazione dei consumi energetici e dalla generazione di elettricità in loco tramite pannelli fotovoltaici installati sui tetti degli edifici e nel parcheggio. Tutte queste scelte ambiziose hanno permesso al “grEEn-campus” di ottenere l’etichetta E+C-, livello E3C2, anticipando la normativa RE2025 e attestandone l’eccellenza energetica e ambientale.

Perfettamente in linea con la filosofia “People First” di Stellantis , il “grEEn-campus” di Poissy pone i dipendenti al centro del suo progetto, con l’obiettivo di migliorare la loro esperienza lavorativa in loco. La scelta di un’architettura orizzontale, con edifici bassi (4 piani) disposti attorno ad atri e collegati da passaggi coperti, facilita e rafforza naturalmente l’interazione e gli incontri.

Questo design architettonico favorisce le interazioni sociali e professionali, promuovendo la collaborazione e la creatività di gruppo e integrando efficacemente il lavoro da remoto. Nel cuore del “grEEn-campus” si trova Cassiopeia, uno spazio con tetto in vetro all’incrocio di diversi edifici. Vero e proprio fulcro del sito, progettato come una piazza di paese, offre punti di ristoro, spazi sociali e numerosi altri servizi. Inoltre, l’enfasi sulla luce naturale, sui materiali ecocompatibili e sul comfort termico, unita alla presenza immediata di numerosi spazi verdi che circondano gli edifici, promuove la biodiversità e un contatto diretto con la natura per i dipendenti. La combinazione di queste scelte architettoniche crea un ambiente di lavoro particolarmente piacevole, contribuendo così al benessere dei dipendenti.

Incarnando un immobile commerciale decisamente performante, sostenibile e resiliente, adattato alle sfide climatiche e ai nuovi utilizzi, lo spirito di questo primo progetto a Poissy permeerà altri progetti ‘grEEn-campus’, nei siti Stellantis di Rüsselsheim (Germania) e Mirafiori (Italia), con consegne immobiliari previste per il 2027.