Maserati elimina la Grecale con motore a quattro cilindri dalla gamma americana per il 2026 e introduce il V6

Maserati Grecale è il SUV entry level della casa automobilistica del tridente prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino ed esportato in tutto il mondo. Quando il SUV è stato lanciato in America la presenza nella gamma di un motore a quattro cilindri ha suscitato numerose perplessità. Questo in quanto da sempre Maserati ha coltivato un’immagine basata su prestazioni, lusso e propulsori evocativi. Dunque secondo alcuni la presenza di un quattro cilindri appariva come una sorta di nota stonata. Fatto sta questo motore ha resistito nella gamma americana del veicolo fino ad oggi. Adesso però a quanto pare è uscito di scena.

Maserati Grecale: negli USA niente più motore quattro cilindri, sarà sostituito dal V6

Per il 2026 infatti il marchio sta finalmente staccando la spina al quattro cilindri turbo da 2,0 litri Grecale negli Stati Uniti. Al suo posto arriva un motore molto più adatto, che riflette meglio il nome Maserati e la sua tradizione ad alte prestazioni. In precedenza erano disponibili due versioni del quattro cilindri uscente, rispettivamente da 300 CV e 330 CV. A sostituirle c’è il V6 biturbo da 3,0 litri di Maserati, un motore apparso per la prima volta sulla sportiva MC20 a motore centrale e ora trovato una nuova casa nella Grecale. Se nella MC20 questo motore raggiungere una potenza di 630 cavalli nel SUV Grecale nella versione base si ferma a 390 cavalli mentre nella più potente Trofeo arriva a 539 cavalli.

Curiosamente, nonostante i 60 CV in più rispetto al motore precedente, Maserati afferma che la nuova Grecale base con motore V6 raggiunge i 97 km/h negli stessi 5,0 secondi del vecchio quattro cilindri. La velocità massima, tuttavia, aumenta di 11 mph, arrivando a 257 km/h, il che suggerisce che la potenza extra potrebbe essere più efficace a velocità più elevate che in partenza.

L’introduzione del V6 depotenziato non rappresenta l’unica novità capace di attirare l’interesse dei potenziali clienti. Maserati comunica che la Grecale 2026 negli USA avrà un prezzo di partenza di 86.495 dollari. È una cifra identica a quella richiesta per la Grecale Modena 2025, pur offrendo ora un motore più prestigioso rispetto al precedente quattro cilindri. Il rovescio della medaglia è l’eliminazione dell’allestimento base: nel 2025 partiva da 77.900 dollari al netto di sconti e promozioni ormai sempre più frequenti sul mercato statunitense dell’auto premium.