Range Rover Sport SV, test del prototipo più aggressivo di sempre

Il Nürburgring può anche chiudere per le festività, ma gli specialisti delle “operazioni speciali” di SVO (Special Vehicle Operations) non si fermano. È stato infatti avvistato un prototipo della lussuosa e sportiva Range Rover Sport SV completamente mimetizzato, con un look ancora più aggressivo sulle strade di accesso al complesso.

Non si tratta della solita Range Rover SV già in vendita, ma di qualcosa di ben più esclusivo, costoso e potente. Stando alle ultime foto spia, le modifiche estetiche sono minime, ma letali per l’aerodinamica. Lo spoiler anteriore sporge di qualche millimetro in più, mentre il paraurti posteriore vanta una forma trapezoidale rinnovata, con due sottili listelli orizzontali e prese d’aria quasi impercettibili sui bordi, pensate per migliorare il flusso.

La vera natura racing di questo SUV si rivela nei dettagli tecnici. Spiccano gli enormi cerchi in lega da 23 pollici avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport S e un impianto frenante bestiale. I dischi forati sono enormi, riempiono completamente i cerchi, e le pinze sull’asse anteriore promettono una potenza frenante incredibilmente potente, essenziale dopo un uso intensivo in pista.

La particolarità più evidente su questo Range Rover selvaggio si trova al posteriore. Due nuovi elementi decorativi squadrati posizionati al centro della coda, che contengono terminali ovali all’interno. Questi non sono solo estetici, ma sono affiancati dai consueti canali aerodinamici del diffusore e da aperture aggiuntive posizionate appena dietro le ruote posteriori per la dissipazione del calore dei freni.

Nonostante l’interno, ancora misterioso, non dovrebbe discostarsi troppo dalla Range Rover Sport SV standard, quindi con sedili sportivi, loghi SV e fibra di carbonio in quantità, l’incognita principale riguarda il propulsore. L’attuale V8 biturbo da 4,4 litri eroga 635 CV, ma è chiaro che gli specialisti SVO stanno lavorando a qualcosa di molto più radicale di questa Sport SV, forse una versione estrema della SVR.

Gli esperti del settore prevedono un piccolo aumento di potenza per giustificare il prezzo, che potrebbe salire a circa 250.000 euro, dando ampio margine di miglioramento a motore, telaio, cambio automatico e trazione integrale.