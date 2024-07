Raduno Volkswagen GTI, tantissima storia e prototipi selvaggi

Dove si possono ammirare oltre 700 Volkswagen sportive riunite? Naturalmente al GTI Fan Fest, un appuntamento emozionante per tutti gli appassionati del marchio tedesco e non solo. L’evento, dal successo crescente nel corso degli anni, ha visto per l’edizione 2024 una partecipazione davvero ampia ed entusiastica.

Ci troviamo fuori dalla Volkswagen Arena di Wolfsburg, vicino alla sede centrale dell’azienda, ed è qui che si sono raccolte centinaia di modelli, dai più iconici ai più recenti, alcuni personalizzati, senza contare i prototipi interessanti. Anche chi non possiede una GTI (o una R) è il benvenuto. Tantissimi fan provenienti da tutto il globo, dal Brasile al Sudafrica, sono giunti in Germania per vivere l’atmosfera del GTI Fan Fest.

La festa, durata dal 26 al 28 luglio, è iniziata con decine di Golf e Polo di ogni generazione radunate fuori dallo stadio. C’erano modelli sorprendenti per ogni appassionato, come una Golf IV del 1998 trasformata da un tuner svedese con un motore cinque cilindri da 2.1 litri e oltre 900 CV. Non potevano mancare tutte le generazioni Clubsport, R32 e R.

Centinaia di Golf, Polo, Up! e Scirocco provenienti da ogni angolo d’Europa si facevano notare nel grande parcheggio dell’arena tedesca. Alcuni veicoli unici lasciavano a bocca aperta, come una Golf II beige con una mini roulotte ricavata da una Golf II. C’era anche una Golf Mk V GTI trasformata per il campeggio e una delle sole 2.600 Polo R WRC mai prodotte, la Polo di serie più potente di sempre con i suoi 220 CV 2.0 litri TSI.

Oltre alle numerose Volkswagen personalizzate, c’era anche lo spazio espositivo ufficiale del marchio, dove abbiamo visto la Golf GTI Clubsport ridisegnata, con il motore 2.0 TSI potenziato a 300 CV. È una delle GTI di serie più potenti mai costruite. Volkswagen ha anche mostrato il suo futuro con la ID.GTI, un concept basato sulla ID.2 che fa già sognare la versione sportiva. Le specifiche tecniche non sono ancora state dichiarate, ma il prototipo trasmette già l’inconfondibile spirito GTI, con finiture rosse e un body kit esagerato.

Nell’area d’esposizione in cui si trovava la ID.GTI, erano esposti alcuni gioielli come la GTI Roadster Vision, un prototipo realizzato per il Gran Turismo e poi prodotto realmente. Con i suoi 503 CV, è capace di raggiungere i 310 km/h. Accanto, la Golf Vision, altro concept straordinario con passo allungato e motore 3.0 V6 da oltre 500 CV.