Volkswagen T-Roc supera Golf e Sandero: è l’auto più venduta in Europa a Maggio 2024

Volkswagen T-Roc, che presto debutterà sul mercato in vesti rinnovate, stupisce tutti e diventa l’auto più venduta in Europa a maggio 2024, dopo mesi di dominio di Dacia Sandero. Secondo quanto riportano i dati di Jato Dynamics, T-Roc ha superato la Volkswagen Golf, di cui è stata annunciata anche la versione R più potente di sempre, e la berlina della casa automobilistica rumena. In totale, lo scorso mese di maggio in Europa sono stati immatricolati 1.087.699 veicoli, registrando un calo del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2023.

Volkswagen T-Roc stupisce tutti: in attesa della nuova generazione, è l’auto più venduta d’Europa a Maggio 2024

Il calo è dovuto principalmente alla flessione del 10% delle immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in, che ammontano a 226.665 unità a maggio 2024, mentre lo scorso anno le vendite erano 250.530. Considerando esclusivamente le auto elettriche, il numero scende a 151.237 immatricolazioni, in calo dell’11% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Secondo Felipe Munoz, il risultato negativo di questi veicoli è dovuto principalmente ai prezzi ancora troppo elevati, inaccessibili per le masse.

Nonostante il mese negativo delle auto elettriche, auto di marchi come BMW, Volkswagen e Audi continuano a registrare ottimi risultati. Tra queste anche Volvo EX30 e Volvo XC60, che registrano numeri impressionanti e mettono pressione alla concorrenza, specialmente Tesla. In particolare, Volvo, BYD e Smart hanno registrato numeri di immatricolazioni in aumento, probabilmente in previsione degli imminenti dazi dell’Unione Europea per le auto prodotte in Cina.

Top 10 Auto più vendute in Europa a Maggio 2024

Volkswagen T-Roc: 28.387 (+11%)

Volkswagen Golf: 20.000 (+30%)

Dacia Sandero: 19.332 (-11%)

Renault Clio: 18.963 (+5%)

Skoda Ottavia: 16.149 (+6%)

Peugeot 2008: 15.976 (+8%)

Peugeot 208: 15.497 (-15%)

Opel/Vauxall Corsa: 15.393 (-11%)

Citroën C3: 15.291 (+69%)

Toyota Yaris Cross: 14.941 (+5%)

Top 10 Auto Elettriche più vendute in Europa a Maggio 2024

Tesla Model Y: 11.662 (-46%)

Tesla Model 3: 7.754 (+25%)

Volvo EX30: 7.554 (New)

Volkswagen ID.4: 6.186 (-28%)

Volkswagen ID.3: 5.669 (+2%)

Skoda Enyaq: 5.048 (+2%)

MG4: 5.034 (-20%

Audi Q4 e-tron: 4.747 (+17%)

BMW iX1: 4.568 (12%)

BMW i4: 3.896 (-14%)

Top 10 Auto Ibride Plug-In più vendute in Europa a Maggio 2024