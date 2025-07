Dalle “rovine” di Ford si intensifica l’assedio americano di BYD: è il segno dei nostri tempi

L’ex impianto Ford nello stato di Bahia, in Brasile, sta vivendo una seconda vita grazie a BYD, il colosso cinese dei veicoli elettrificati. Dopo l’uscita di scena di Ford nel 2021 e la successiva vendita della struttura al governo locale nel 2023, la fabbrica è stata affidata a BYD, che ha avviato un progetto di riqualificazione su larga scala. L’azienda cinese ha voluto trasformare l’impianto in un centro produttivo strategico per la mobilità sostenibile in Sud America.

Advertisement

Nonostante alcune controversie iniziali, legate alle accuse di condizioni lavorative non conformi, prontamente smentite dalla stessa BYD, la produzione è ora ufficialmente partita. Il sito è operativo e ha già avviato l’assemblaggio dei primi modelli elettrici. Secondo quanto riportato da Car News China, l’impianto ha cominciato a sfornare vetture ben prima della piena operatività prevista inizialmente per il 2026.

Advertisement

Attualmente, la fabbrica brasiliana produce tre modelli full electric, Dolphin Mini (conosciuta come Seagull nel mercato cinese), Song Pro e King. A questi si aggiungeranno presto due versioni ibride plug-in, la Song Pro PHEV e la King DM-i, a testimonianza dell’approccio multitecnologico dell’azienda.

L’investimento iniziale di BYD per rilevare lo stabilimento è stato di circa 55 milioni di dollari, a cui si sono aggiunti 16 mesi di lavori per adattare l’infrastruttura alle nuove esigenze produttive. Oggi il sito comprende 26 edifici industriali, una pista di collaudo e una capacità produttiva annua stimata in 150.000 veicoli. Il piano complessivo prevede un investimento totale pari a quasi 1 miliardo di dollari, con la creazione di 10.000 posti di lavoro, tra assunzioni dirette e nell’indotto.

La crescita di BYD è impressionante e avviene sulle ceneri dell’Ovale Blu. Un segno inequivocabile di cosa sta accadendo nel mondo dell’auto, e delle elettriche in particolare. In pochi anni l’azienda è diventata uno dei principali player globali nel settore automotive. In Brasile ha debuttato solo nel 2021, ma ha già superato le 130.000 auto vendute, di cui 20.000 elettriche nel solo secondo trimestre del 2025.