I 50 anni della Golf con la GTI Clubsport, la più potente mai costruita da Volkswagen

Volkswagen sta per celebrare i 50 anni della sua iconica Golf in occasione della 24 Ore ADAC al Nürburgring, un importantissimo evento motoristico tedesco. Dal Primo giugno, oltre 200mila spettatori si raduneranno per un weekend dedicato alla velocità e alle prestazioni del marchio tedesco.

Tra meno di una settimana sarà il momento dell’anteprima mondiale della nuova Golf GTI Clubsport, un modello che incarna le prestazioni di punta di Volkswagen. Motore più potente e sospensioni sportive per la Golf GTI più impressionante di sempre che sarà svelata venerdì 31 maggio alle 16:30 sul “Ring Boulevard”.

La Golf GTI Clubsport 24h, in una versione davvero speciale con 348 CV, parteciperà alla gara di 24 ore. Con il numero 50, questa nuova GTI Clubsport in edizione “24 ore” utilizza un carburante alternativo a base di bioetanolo E20 sviluppato da Shell, con una riduzione delle emissioni di CO2 del 40%. Questo carburante innovativo si presta, in questa sede, a un importante banco di prova per soluzioni sostenibili nel motorsport.

La nuova GTI Clubsport monta cerchi in lega Queenstown da 19 pollici, con l’opzione di cerchi forgiati Warmenau, che migliorano le prestazioni grazie al loro peso ridotto. Gli interni includono un volante sportivo, un sistema di infotainment MIB4 intuitivo e un assistente vocale IDA con integrazione Chat GPT.

Il sistema di controllo adattivo del telaio DCC e la configurazione dinamica del Vehicle Dynamics Manager sono tutti elementi atti a massimizzare le prestazioni sul tracciato impegnativo. Prima della gara principale, tre Golf GTI storiche parteciperanno alla “ADAC 24h Classic”, giusto per dare quel pizzico di nostalgia e storia all’evento.

Tra i modelli classici, troveranno spazio una Golf GTI 16S Oettinger del 1981 e una GTI Kamei del 1978, due ambasciatrici della grande tradizione di successo di Volkswagen nel motorsport. C’è grande attesa per vedere in azione questa nuova GTI Clubsport, oltre che la versione 24h a confrontarsi in gara.