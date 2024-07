Volkswagen ottiene la licenza per la produzione delle batterie allo stato solido QuantumScape

Lo sviluppatore di batterie allo stato solido QuantumScape ha firmato un importante accordo con PowerCo, vale a dire un “pezzo” del Gruppo Volkswagen che investe energie e denaro nelle batterie. A cosa porta l’accordo? Il gruppo tedesco ha ottenuto così una licenza non esclusiva per la produzione in serie della innovativa tecnologia relativa alle batterie allo stato solido.

La direzione intrapresa è quella di una più rapida industrializzazione delle batterie al litio-metallo allo stato solido di nuova generazione di QuantumScape, sempre a sostegno della mobilità elettrica. QuantumScape e PowerCo portano avanti una collaborazione nel campo delle batterie di ultima generazione e Volkswagen, dall’inizio un partner e uno dei principali investitori di QuantumScape, concretizza l’impegno messo nello sviluppo di questo prodotto innovativo.

QuantumScape sviluppa dal 2022 celle con densità energetica sempre maggiore e, a partire da ottobre 2023, ha superato gli obiettivi di prestazione nei test. A gennaio, PowerCo ha completato i propri test riportando risultati promettenti. I veicoli elettrici che otterranno il supporto di questo prodotto offriranno maggiore autonomia e minore degradazione delle batterie.

Secondo un comunicato stampa di QuantumScape, PowerCo riceverà una licenza non esclusiva per la produzione in serie delle batterie allo stato solido, previa realizzazione di “soddisfacenti progressi tecnici e determinati pagamenti di royalty”. L’accordo prevede che PowerCo possa produrre fino a 40 gigawattora (GWh) all’anno utilizzando la tecnologia di QuantumScape, con la possibilità di espandersi fino a 80 GWh annui. Questi numeri sono utili ad equipaggiare circa un milione di veicoli elettrici all’anno con la tecnologia allo stato solido.

Le due aziende continueranno a sviluppare la tecnologia delle batterie al litio-metallo allo stato solido di QuantumScape per la produzione su larga scala. Il prodotto finale verrà indirizzato a vari veicoli del Gruppo Volkswagen. Thomas Schmall, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Group per la tecnologia, ha affermato: “I veicoli elettrici rappresentano il futuro della mobilità e questo accordo con QuantumScape garantirà alla flotta globale del Gruppo Volkswagen l’accesso a questa tecnologia di batterie rivoluzionaria per gli anni a venire. Siamo impegnati a far progredire il settore, assicurando che i nostri veicoli elettrici stabiliscano nuovi standard di eccellenza e sostenibilità”.