Volkswagen Golf GTI, quali sono le migliori di sempre? La classifica

È stata la compatta per eccellenza e ha fatto la fortuna della sua azienda. Stiamo parlando della Volkswagen Golf GTI, definita anche auto per tutte le situazioni. Veloce e conveniente, giovane, ma al tempo stesso adatta anche per la famiglia. Insomma, questa fortunata serie è entrata nell’immaginario collettivo di tutti, compresi gli americani che hanno stilato una interessante classifica relativa ai modelli che secondo loro sono stati i più performanti e convincenti negli anni.

Un successo senza precedenti

La fortuna della Volkswagen Golf GTI è stata senza dubbio quella di aver saputo coniugare le esigenze di più consumatori insieme. Parliamo di un’auto che ha fatto la storia e che al tempo stesso ha reso grande l’azienda tedesca. Oggi Volkswagen sembra costata a dei pesanti tagli del personale, poiché non riesce a riprodurre i fasti di quel successo, ma intanto la storia è storia e i grandi numeri sono tutti a favore della Golf. Ma qual è il modello più amato di sempre? Difficile scegliere, anche perché si tratta di un modello che ha avuto fortuna in quasi tutte le sue varianti. Alcune hot hatch offrono un telaio raffinato a scapito del comfort quotidiano, mentre altre forniscono potenze del motore da record a un prezzo interessante.

Ad ogni buon conto, ciò che rende la GTI così speciale è che cerca di trovare una via di mezzo per tutte queste caratteristiche, senza però mai scendere a compromessi. Ciò non toglie che alcune generazioni della GTI abbiano goduto di un successo maggiore degli altri. Questa classifica però non prende in esame dati scientifici o analisi di mercato ben precise, bensì si riferisce a quelli che sono proprio i pareri degli automobilisti americani, i quali si sono sbizzarriti negli anni sui vari forum e hanno offerto il loro personale punto di vista su quelle che sono le migliori versioni del modello targato Volkswagen. Non ci resta dunque che scoprire di quale si tratta.

Volkswagen Golf GTI, la classifica

Pronti per scoprire qual è la classifica delle migliori Volkswagen Golf GTI di sempre? Considerando che il primo modello è stato lanciato nel lontano 1974, ci si aspetterebbe una classifica particolarmente lunga, ma non siamo andati così lontani nel tempo. Del resto, è innegabile che il paragone con vecchi prodotti del passato sia impietoso con i modelli più recenti, e per questo motivo ci siamo limitati a restringere il campo. Ma ora bando alle chiacchiere, ecco l’elenco:

Mark III

Mark IV

Mark VIII

Mark VI

Mark II

Mark VII

Mark I

Mark V

È dunque la Mark V a prendersi lo scettro. Stiamo parlando della quinta generazione della Volkswagen Golf GTI uscita nel 2008. Si tratta di un modello che riuscì a migliorare la tecnologie e la longevità del precedente modello grazie ai suoi 197 CV che le conferivano una maggiore leggerezza. I modelli successivi non sono riusciti ad eguagliarla. Il diretto successore sembrava solo una copia carbone, mentre il Mark 8 presentava un’eccessiva digitalizzazione. O quanto meno, questo è il parere degli esperti automobilisti americani.