Volkswagen ID. Buzz: la nuova versione 7 posti per l’Italia

Il minivan elettrico Volkswagen ID. Buzz si rinnova introducendo la versione a passo lungo e un nuovo motore che migliora ulteriormente autonomia e prestazioni. Al momento per il nuovo Volkswagen ID. Buzz disponibile anche in Italia non ci sono ufficialità sui prezzi, ma per la versione precedente si partiva da 67.389,99€. Dopo l’estate arriverà anche il Volkswagen ID. Buzz GTX sia nella versione a posso corto che nella versione a passo lungo.

Come cambia il minivan elettrico Volkswagen ID. Buzz

Il Volkswagen ID. Buzz prevede innanzitutto un nuovo powertrain elettrico da 286 CV (210 kW) che sostituisce il precedente da 204 CV (150 kW). Il nuovo motore viene ora alimentato da una batteria da 79 kWh (anche questa migliorata rispetto alla precedente da 77 kWh). Nel complesso il nuovo Volkswagen ID. Buzz raggiunge una velocità massima di 160 km/h (ben 20 km/h in più rispetto al modello precedente), sempre limitati elettronicamente, e ha uno scatto da 0 a 100 km/h di 7.6 secondi. L’autonomia va, a seconda dell’allestimento, da 423 a 461 km con un consumo tra 18.9 a 20.7 kWh/100 km. La batteria può essere ricaricata in corrente continua presso le colonnine di ricarica fino a 185 kW raggiungendo l’80% della carica in meno di 30 minuti.

L’altra grande novità della nuova versione del Volkswagen ID. Buzz è l’introduzione della variante LWB, a passo lungo. Il passo arriva ora a 3239 mm con 250 mm laterali in più distribuiti tra gli sportelli posteriori scorrevoli e la maggiore lunghezza presente tra le ruote posteriori e i montanti C. Di lunghezza, quindi, il Volkswagen ID. Buzz a passo lungo risulta di 4962 mm, con una larghezza di 1985 mm e un’altezza, a seconda dell’equipaggiamento, fino a 1927 mm. La versione a passo lungo prevede sia una configurazione a 5 posti con divano a 3 posti, nella versione a 6 posti o in quella a 7 posti con un divano a tre posti in seconda fil a due sedili singoli nella terza fila.

Le altre novità del Volkswagen ID. Buzz interessano gli interni. L’abitacolo prevede un nuovo sistema infotainment con un display di 12.9” e l’integrazione di ChatGPT nell’assistenza vocale. Come optional può essere richieste l’Head-Up Display, mentre la nuova gamma di assistenti alla guida prevede l’Exit Assist e il Park Assist Plus. Con l’Exit Assist all’apertura di una porta il sistema segnala la presenza di biciclette e veicoli a motore che si avvicinano dalla zona posteriore interrompendo, se necessario, temporaneamente l’apertura della porta per questioni di sicurezza. Con il Park Assist Plus con la funzione Remote si ha accesso al parcheggio a distanza tramite lo smartphone.