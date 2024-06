Volkswagen Golf R 2024: con il facelift c’è anche la Black Edition

Dopo aver presentato all’inizio dell’anno la sua Golf R, disponibile anche nella versione Variant, Volkswagen ha provveduto ora a un restyling che introduce diverse novità aumentando ulteriormente la potenza di questa vettura. Il facelift della Volkswagen Golf R prevede minime modifiche estetiche, ma un significativo aumento di potenza e l’introduzione dell’edizione speciale Black Edition.

Il facelift della Volkswagen Golf R 2024

Esternamente il facelift della Volkswagen Golf R 2024 non introduce novità sostanziali se non alcune particolari novità sul frontale. Qui troviamo prese dell’aria molto vistose e una nuova barra illuminata. Di particolare interesse anche i nuovi fari di serie LED Plus e, per la prima volta, la presenza del logo Volkswagen illuminato. Sul posteriore, invece, le novità riguardano il design dei fari e la presenza di luci di benvenuto personalizzabili.

La Black Edition della Volkswagen Golf R 2024, invece, prevede una livrea total black. Tutto, compresi i loghi, i fari, le pinze dei freni e le finiture dei terminali di scarico completamente di colore nero. Di serie la Volkswagen Golf R 2024 Black Edition prevede cerchi “Estoril” da 19” e la possibilità di richiedere i cerchi forgiati “Warmenau” (più leggeri del 20% rispetto agli analoghi cerchi in lega). La Black Edition prevede inoltre un Performance Package che consente alla Volkswagen Golf R 2024 di raggiungere i 270 km/h di velocità massima introducendo anche le modalità di guida Drift e Special.

Negli interni il facelift della Volkswagen Golf R 2024 prevede importanti novità, soprattutto sul fronte del sistema infotainment. Il nuovo sistema, di ultima generazione, prevede un ampio display indipendente e un menu di navigazione nuovo che risulta più funzionale e intuitivo. Con il Digital Cockpit Pro delle versioni che prevedono il Performance Pack è presente un cronometro GPS e un nuovo sensore di accelerazione. Il volante, inoltre, prevede sempre i pulsanti touch-sensitive.

Le novità probabilmente più entusiasmanti sono quelle legate alle prestazioni della nuova Volkswagen Golf R 2024. Il motore ora sviluppa fino a 333 CV di potenza ottenendo un incremento di 13 CV (10 kW) rispetto alla versione precedente. Il risultato è una velocità massima maggiore di 20 km/h (che ora arriva ai 270 km/h con il Performance Package) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 4.6 secondi.

Con il facelift la Volkswagen Golf R 2024 prevede sospensioni ottimizzate con il gestore della dinamica di guida, il bloccaggio elettronico del differenziale e dei componenti della dinamica laterale degli ammortizzatori DCC e la trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectorin. Ampliata anche la disponibilità dei profili di guida che a quelli Comfort, Sport, Race e Individual aggiunge quello Eco e quelli Special e Drift per il Performance Package.