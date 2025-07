Stellantis chiude il primo semestre del 2025 da leader in Brasile, Argentina e Sud America

Stellantis accelera e consolida la sua leadership nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America nella prima metà del 2025. Da gennaio a giugno, l’azienda ha raggiunto una quota del 23,5% del mercato sudamericano, superando la soglia dei 476 mila veicoli venduti, con un aumento di 72.357 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Solo a giugno sono state vendute 80.500 unità, pari a una quota di mercato del 22,8% nella regione.

Da gennaio a giugno Stellantis ha immatricolato 476 mila veicoli, con una quota del 23,5% del mercato sudamericano

Anche in Brasile, Stellantis ha occupato la prima posizione con oltre 58.000 immatricolazioni nel sesto mese dell’anno, raggiungendo una quota del 28,8%. Da inizio anno, sono stati venduti oltre 342.000 veicoli, garantendo all’azienda una quota del 30,1% delle vendite totali nel mercato brasiliano.

Anche in Argentina, a giugno, l’azienda ha dominato il mercato, con oltre 16 mila veicoli immatricolati, pari a una quota del 32,6%, in crescita di 5,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Stellantis occupa il primo posto tra i modelli più venduti nel Paese, rispettivamente con Peugeot 208 e Fiat Cronos.

Da inizio anno, Stellantis ha venduto 100.900 unità nei primi sei mesi dell’anno, pari a una quota di mercato argentina del 32,7%. Questo volume è quasi il doppio rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell’anno scorso, quando furono vendute 53.600 unità. Questo risultato posiziona l’azienda come il principale produttore di veicoli in Argentina, con Peugeot 208 e Fiat Cronos in testa tra i modelli più venduti dell’anno.

Con 41.837 unità immatricolate e una quota di mercato del 20,6%, Fiat è il marchio che ha venduto più auto a giugno. Da inizio anno, la Strada, il veicolo più venduto in Brasile per quattro anni consecutivi, si conferma al primo posto con 62.702 unità vendute e una quota di mercato del 5,5%. Tra le 10 auto più vendute nel 2025 figurano anche altri due modelli: la Argo al quarto posto, con 44.467 immatricolazioni, e la Mobi al settimo posto, con 33.231 unità vendute.

A giugno, Fiat ha dominato il mercato in quattro segmenti. Tra le A-Hatch, Fiat Mobi è stato il veicolo più venduto con 6.347 unità immatricolate e il 46,9% di quota di segmento. Nel segmento dei pick-up, lo Strada si è classificato al primo posto con 11.474 unità vendute e il 70,3% di quota di segmento nella categoria B-Pickup. Nella categoria C-Pick-up, il Toro ha dominato con 3.414 unità immatricolate. Tra i furgoni, il Fiorino si è classificato al primo posto con 2.224 unità vendute nella categoria B-Van. Il marchio si distingue anche nel segmento dei SUV ibridi. A giugno, Fiat ha immatricolato 4.348 unità di Pulse e Fastback, classificandosi al primo posto. Da inizio anno, il marchio continua a essere leader del segmento con una quota di mercato del 28,6% e 19.986 unità immatricolate.

Sempre a proposito di Stellantis nel secondo trimestre di quest’anno, Jeep ha registrato una crescita del 9,1% rispetto al primo trimestre, incrementando le vendite di oltre 2.000 veicoli. Confrontando il primo semestre del 2025 con lo stesso periodo dell’anno precedente, il volume delle vendite di Jeep è cresciuto del 3,3%, superando le 55.000 unità vendute nell’anno.

Tra i modelli, la Compass ha registrato una crescita di oltre il 20% nel volume delle immatricolazioni confrontando i primi sei mesi di quest’anno con quelli del precedente. Leader tra i SUV di medie dimensioni fin dal suo lancio, la Compass ha chiuso il periodo con una quota del 27,7% in questo segmento, in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto al dato consolidato dell’anno precedente, raggiungendo oltre 27.500 unità vendute nel 2025.

La Jeep Commander ha aumentato il suo volume di vendite del 2,0% rispetto al primo semestre dell’anno scorso, con oltre 7.200 unità nel 2025. La Renegade continua ad avere vendite costanti e ha chiuso il semestre con oltre 20 mila unità immatricolate.

La Rampage ha registrato oltre 2.000 unità immatricolate a giugno. Inoltre, la Rampage Big Horn 2.2 turbodiesel da 200 CV ha superato il volume totale di 1.500 unità vendute quest’anno. Il successo del Rampage è stato uno degli elementi che ha garantito l’aumento della quota di mercato di Ram nella prima metà del 2025, raggiungendo l’1,2% a giugno. Considerando solo il segmento dei pickup, la quota di Ram nello stesso periodo sale al 6,3%. Il Rampage rimane tra i 5 pickup compatti e di medie dimensioni più venduti nel Paese.

Da inizio anno, Ram continua a guidare il segmento dei pick-up full-size con una quota del 66,3%. Il Ram 3500 si conferma il pick-up full-size più venduto nel Paese con 942 unità nel periodo, seguito dal nuovo Ram 1500, con 848 unità. Sommando tutti i modelli full-size del marchio, nella prima metà del 2025 sono stati venduti 1.890 pick-up.

infine spicca un altro marchio di Stellantis e cioè Citroën che ha raggiunto una quota di mercato brasiliana dell’1,7% da gennaio a giugno 2025, il miglior primo semestre dell’anno dal 2011. Con circa 20.000 unità vendute nel periodo, il risultato rappresenta una crescita del 27% rispetto al primo semestre del 2024.

Nel segmento B-SUV, che comprende i modelli Citroën Aircross e Citroën Basalt, il marchio detiene una quota del 4,3% e chiude il semestre come il 9° marchio con il volume più elevato di B-SUV. La Citroën Basalt si distingue nelle performance del marchio nel Paese e alla fine di giugno di quest’anno ne sono state vendute più di 10 mila unità.