Bentley presenta il nuovo logo, il debutto sulla rivoluzionaria concept car

Bentley ha ufficialmente presentato un nuovo emblema alato, che farà il suo debutto in occasione della prossima concept car Future Vision, attesa per l’8 luglio 2025. Si tratta della quinta evoluzione grafica del leggendario logo con la “B alata”, un simbolo distintivo che da oltre un secolo rappresenta l’identità del marchio britannico.

Questo restyling coincide con l’inaugurazione di un nuovo Design Studio Bentley, un hub creativo distribuito su tre piani nella storica sede di Crewe, costruita nel 1938. Il logo originale risale al 1919 e fu ideato da F. Gordon Crosby. Le ali, scelte per evocare la sensazione di velocità e libertà, rendevano omaggio al passato aeronautico del fondatore W.O. Bentley, ingegnere di motori per aerei durante la Prima Guerra Mondiale. Ogni veicolo riceveva un logo unico, contraddistinto da un numero variabile di piume.

Nel 1931, dopo l’acquisizione da parte di Rolls-Royce, il marchio venne semplificato: simmetrico, con 10 piume per lato e una “B” incastonata in un ovale nero. Un’ulteriore evoluzione arrivò nel 1996, con un ritorno alla B più elegante e linee più fluide. Nel 1998, con il passaggio sotto il gruppo Volkswagen, Bentley ripensò l’identità visiva in vista del lancio della Continental GT, introducendo un logo asimmetrico con 10 piume a sinistra e 11 a destra, in omaggio all’originale del 1919.

La nuovissima versione del logo, battezzata “Winged B 2025”, è frutto del lavoro del team di design interno guidato da Robin Page, già noto per il suo lavoro innovativo nel settore automotive di lusso. Il nuovo stemma si distingue per un look più affilato, moderno e tridimensionale. Le piume inferiori sono state eliminate per creare un design più essenziale, mentre la lettera “B” è ora sufficientemente riconoscibile da funzionare anche da solo, come logo iconico a sé stante.

“La nuova Winged B – ha dichiarato Page – insieme alla concept car che la porterà al debutto, rappresenta una visione forte ed emozionante del futuro di Bentley e della nostra tradizione artigianale d’eccellenza”.

Il rinnovamento visivo e strutturale del marchio arriva in un momento cruciale per Bentley, che si prepara ad affrontare un ambizioso percorso verso l’elettrificazione e un nuovo capitolo stilistico. L’attesa per la Future Vision, con il nuovo logo a fare da apripista, è altissima.