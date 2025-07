BMW, visibilità sempre perfetta: l’avanguardia nella pulizia delle telecamere

BMW continua a consolidare la propria reputazione come punto di riferimento nel panorama dell’innovazione automobilistica, introducendo una nuova soluzione ad alta tecnologia che punta a migliorare la sicurezza e l’esperienza di guida quotidiana. Ci siamo abituati alle novità hi-tech della Casa tedesca.

Il protagonista delle ultime trovate tecnologiche di BMW è un sistema automatico di pulizia delle telecamere, pensato per garantire immagini sempre nitide in qualsiasi condizione atmosferica o ambientale.

Anche se può sembrare una funzionalità marginale rispetto ad altri sistemi più spettacolari, questa novità conferma l’attenzione maniacale ai dettagli tipica della casa automobilistica di Monaco. D’altronde, con oltre due milioni di vetture vendute nel solo 2024, BMW dimostra non solo una forte presenza sul mercato globale, ma anche la volontà costante di alzare l’asticella della tecnologia di bordo.

Uno dei problemi più comuni per i possessori di veicoli moderni è la scarsa visibilità causata da sporco, pioggia o polvere che si accumulano sulle telecamere e sugli specchietti. In scenari reali, soprattutto con condizioni meteo avverse, ciò può compromettere la precisione dei sistemi di assistenza alla guida. BMW ha deciso di risolvere la questione con un sistema intelligente e automatizzato, attivabile direttamente dal software di bordo iDrive.

Il funzionamento è semplice e intuitivo. Dal display centrale della vettura, tramite la sezione “App del veicolo”, i conducenti possono selezionare il menu “Parcheggio” e poi accedere alla funzione “Pulizia fotocamera”. Da qui si può scegliere quale telecamera ripulire, anteriore o posteriore, senza dover uscire dal veicolo.

Il meccanismo è reso possibile da una soluzione ingegneristica elegante. Il logo BMW, posizionato sia sul frontale che sul retro, si apre meccanicamente e rilascia getti d’acqua ad alta precisione che rimuovono residui e impurità dalle lenti. Il risultato è una visione sempre chiara, fondamentale per manovre di parcheggio o per i sistemi di guida assistita. L’aggiornamento tecnologico rientra in una strategia più ampia volta a rendere l’esperienza BMW sempre più intelligente e sicura.