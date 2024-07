Nuova Volkswagen T-Roc: il B-SUV tedesco si reinventa, ma senza strafare: sarà così?

L’atteso debutto della Volkswagen T-Roc 2025 è ormai alle porte. Il B-SUV tedesco ha recentemente dominato le classifiche di vendita in Europa, superando rivali popolari come la Dacia Sandero e la Tesla Model Y. Dal suo lancio nel 2017 e con l’aggiornamento del 2022, il veicolo ha riscosso un notevole successo tra i consumatori. Con il restyling previsto per il 2025, che promette un rinnovamento completo, soprattutto per quanto riguarda gli interni, Volkswagen mira a mantenere elevate le vendite di questo modello.

Volkswagen T-Roc 2025: questo design del restyling è quello definitivo?

In seguito alla diffusione delle recenti foto spia che ritraggono la nuova T-Roc durante le fasi finali dei test, diversi designer si stanno cimentando nell’ipotizzare l’aspetto definitivo del modello. Tra questi, spicca Automobile-Magazine, che ha elaborato una ricostruzione grafica basata sugli scatti più recenti emersi nelle ultime settimane. Queste interpretazioni cercano di anticipare le linee e le caratteristiche estetiche che definiranno la prossima generazione del popolare SUV Volkswagen.

Per quanto riguarda il frontale, si prevede l’introduzione di una fascia nera che unirà i gruppi ottici a LED, con il logo Volkswagen posizionato al centro, probabilmente dotato di illuminazione. Il profilo del tetto sarà più basso, mentre il lunotto adotterà un’inclinazione più pronunciata, ispirata allo stile fastback. Nonostante queste innovazioni estetiche, il design complessivo manterrà una certa continuità con il modello attuale, preservando l’identità riconoscibile della T-Roc.

Per quanto concerne le motorizzazioni, la nuova T-Roc si orienterà verso soluzioni più ecologiche, escludendo le versioni diesel. Si prevedono invece propulsori ibridi da 115 e 150 cavalli, accoppiati al motore a benzina quattro cilindri Volkswagen 1.5 TSI. La gamma si arricchirà ulteriormente con un ibrido leggero 2.0 TDI e una versione ibrida plug-in da 204 cavalli. Non sono previste varianti cabrio o R. In termini di trazione, i modelli entry level saranno equipaggiati con la sola trazione anteriore, mentre per le versioni top di gamma si prevede la disponibilità della trazione integrale 4Motion.

Attualmente, non è prevista una versione completamente elettrica della T-Roc, sebbene questa possibilità non sia esclusa per il futuro prossimo. Per quanto riguarda il listino prezzi, si ipotizza che i costi si manterranno in linea con quelli del modello attuale. Il prezzo base dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 30.000 euro.