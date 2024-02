La fine di un’epoca: svelata l’ultima Volkswagen Golf GTI con cambio manuale

Per celebrare la fine della produzione della Mk 8 e chiudere un capitolo importante nella storia della variante sportiva, nasce la Volkswagen Golf GTI MT Ultimate. Un’edizione limitata dal forte effetto nostalgico, limitata a 110 esemplari per l’Italia. La vettura in questione prende le distanze dalla proposta tradizionale mediante dei ricercati tocchi estetici, tra cui le calotte degli specchietti retrovisori e le strisce a contrasto sulla fiancata, i cerchi in lega da 19 pollici bicolore o neri, il logo “GTI MT Ultimate” sul montante anteriore e la targhetta commemorativa sulla plancia.

Un’ultima possibilità: la Volkswagen Golf GTI con cambio manuale per gli irriducibili del “fai da te”.

L’allestimento della Volkswagen Golf GTI appena svelato annovera fari IQ. Light a LED Matrix con Dynamic Light Assist. Così facendo, il brand di Wolfsburg tenta di fornire una risposta concreta a chi desidera un veicolo estremamente sicuro. L’illuminazione ottimale della strada favorisce un’esperienza di viaggio confortevole, sotto ogni aspetto. Aiutano i fendinebbia anteriori a LED, così come il Mirror Pack con Side Assist Plus e Rear Traffic Alert. Non manca una piacevolissima sorpresa in termini di qualità audio, garantita dall’impianto affidato alle sapienti cure degli specialisti di Harman Kardon. Last but not least, le prestazioni meccaniche sono ottimizzate dalle sospensioni adattive Adaptive Chassis Control.

Ma lo sappiamo: il piatto forte, quello tanto atteso dai fan, è da ricercarsi nel “cuore pulsante”. Ebbene, la Volkswagen Golf GTI MT Ultimate nasconde sotto il cofano un propulsore TSI EA888 evo4, in grado di sprigionare una potenza di 245 CV e 370 Nm di coppia motrice massima. Di conseguenza, le performance sono elettrizzanti: lo sprint da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi, mentre la velocità di picco è di 250 km/h. La new entry della famiglia è disponibile in tre differenti tonalità (rosso, bianco e nero) a un prezzo di listino di 52.950 euro. Attraverso un veicolo dalla personalità forte e marcata, viene messa la parola fine su un’era assolutamente fondamentale nella storia di VW.

Con l’arrivo del restyling, la mitica Volkswagen Golf GTI dirà addio alla trasmissione manuale in favore del DSG a 7 rapporti. Benché abbia ricevuto delle decisioni contrastanti, dove i fan di lunga data hanno criticato la mossa intrapresa, si tratta di una normale evoluzione dei tempi. Mentre in passato il cambio automatico costituiva un fattore distintivo del mercato americano, oggi il discorso è radicalmente cambiato. Quanto VW cerca di fare è adeguarsi ai trend imperanti nell’epoca attuale, anche se ciò significa attirare qualche considerazione negativa. La MT Ultimate Edition rende il giusto tributo a una delle berline sportive più amate di tutti i tempi, lasciando un segno indelebile nel genere.