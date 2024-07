Porsche Panamera Turbo V8 Hybrid domina il Nürburgring: nuovo record per la berlina

Una versione ancora non svelata della Porsche Panamera ha stabilito un nuovo primato al circuito del Nürburgring. La vettura, equipaggiata con un motore ibrido V8, ha completato il giro in un tempo di 7 minuti e 24,17 secondi, segnando un nuovo record per la categoria. Il record è stato stabilito da un prototipo di pre-produzione della Panamera, molto vicino al modello che sarà disponibile presso i concessionari, ma con alcune modifiche specifiche per la pista come un sedile da corsa e una gabbia di sicurezza interna.

La nuova Porsche Panamera registra un tempo record al Nürburgring

Porsche non ha rivelato i dettagli tecnici del propulsore, ma ha confermato che questa Panamera era dotata del nuovo sistema di sospensioni Active Ride, una tecnologia innovativa presentata all’inizio dell’anno. Si presume che questa versione ad alte prestazioni della Panamera verrà commercializzata con il nome Turbo S E-Hybrid. Per stabilire il record, la vettura era equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 21 pollici, appositamente sviluppati per questo modello. Questo successo è dovuto anche al nuovo kit aerodinamico in fibra di carbonio, che include un alettone posteriore adattivo a quattro vie, arricchito da un flap Gurney per ottimizzare ulteriormente l’aerodinamica.

Con il suo tempo di 7 minuti e 24 secondi, questa Panamera ibrida ha superato le prestazioni dei suoi predecessori, battendo la precedente Panamera Turbo S di oltre cinque secondi e superando di più di tre secondi il record precedentemente detenuto dalla Mercedes-AMG GT63 S a quattro porte. Nonostante ciò, il titolo di berlina più veloce al Nürburgring rimane in casa Porsche, ma appartiene alla Taycan Turbo GT, un modello completamente elettrico.

Kern, il pilota collaudatore che ha eseguito il giro record, ha commentato la prestazione: “Il gruppo propulsore, l’aerodinamica, il telaio e i nuovi pneumatici Michelin ad altissime prestazioni hanno tutti giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo tempo.” Il pilota ha poi sottolineato l’importanza del nuovo sistema Porsche Active Ride, affermando: “Questo telaio ha dato un contributo importante, garantendo un’aderenza costante e ottimale della vettura.”

Non si può dire la stessa cosa del recente giro al Nürburgring della Tesla Model 3 Performance, berlina sportiva recentemente aggiornata. L’esemplare entrato in pista, infatti, ha dovuto concludere il suo giro dopo circa due minuti in seguito ad un problema ai freni che hanno preso fuoco.