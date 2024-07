Porsche, investitori preoccupati sulla strada elettrica del marchio

Porsche, a sentire gli annunci, sembra in un periodo di gran forma. Infatti, la casa tedesca introdurrà quattro nuovi modelli nel 2024, l’anno più produttivo nella storia del marchio di Stoccarda. L’elettrificazione resta al centro: la 911 avrà per la prima volta una versione ibrida, insieme alla già testata Macan elettrica e alla nuova Taycan. Le vendite delle Porsche a emissioni zero, però, non sono state all’altezza delle aspettative. Non c’è nessuna correzione all’orizzonte sulla strada presa.

Ci sono diverse preoccupazioni tra gli investitori a questo punto. Molti chiedono una revisione della strategia elettrica del marchio. Nonostante ciò, Porsche ha annunciato che terminerà definitivamente la produzione della Macan a benzina, uno dei modelli di maggior successo. La vendita della Macan a combustione è già stata stoppata in Europa per rispettare le normative sulle emissioni, ma la produzione è continuata in mercati come Stati Uniti e Regno Unito. Dal 2026 Porsche si concentrerà esclusivamente sul modello elettrico. La decisione è stata confermata dal direttore di produzione di Porsche, Albrecht Reimold.

Nonostante la decisione importante per le prospettive a lungo termine, va ricordato come la Macan a combustione abbia generato e continui a generare vendite significative. Gli investitori, dunque, restano scettici riguardo alla strategia elettrica, ma Porsche rimane ferma nella sua decisione di eliminare gradualmente i suoi motori a combustione dalla gamma. Eppure, la Porsche Cayenne è stata la vettura più venduta con 87.553 unità, seguita dalla Macan con 87.355 unità.

La Macan elettrica, inoltre, ha un prezzo di partenza di 85.382 euro, e la versione a benzina costava circa 79.700 euro, con un mercato dei veicoli elettrici stagnante sia in Europa che negli Stati Uniti. La Porsche Taycan elettrica, inoltre, mette in luce dati sconfortanti con le vendite diminuite della metà nel secondo trimestre del 2024, passando da 1.635 a 807 unità, vuoi il cambio di generazione e il rallentamento generale delle immatricolazioni di veicoli elettrici.

Al contempo, le vendite di modelli a benzina come la Porsche 911 sono aumentate del 52% nel secondo trimestre del 2024 rispetto all’anno precedente. Insomma, alla Macan elettrica tocca l’arduo compito di dimostrare il suo valore sul mercato. Non sarà facile mostrare la capacità di cambiare la tendenza della gamma elettrica del marchio.