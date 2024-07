Porsche 911 GTS, la prima ibrida: com’è fatto il motore e come suona

La Porsche 911 serie 992.2, che è in pratica il restyling della 992, arriva a un punto di svolta con la sua versione più sportiva, la GTS T-Hybrid. Si tratta, infatti, della prima 911 ibrida della storia. Il nuovo modello combina un nuovo motore a 6 cilindri in linea da 3,6 litri con una componente elettrica, con una potenza complessiva che arriva a 541 CV.

Tutto frutto dell’esperienza accumulata dai tecnici Porsche nelle competizioni. Il sistema T-Hybrid include un turbo con un motore elettrico integrato, posizionato tra le giranti della turbina. Il motore arriva rapidamente al regime ottimale e fornisce un’immediata pressione di sovralimentazione. Il motore elettrico del turbo funziona anche come generatore, producendo fino a 11 kW di energia elettrica, grazie al recupero operato sui gas di scarico.

La Porsche 911 GTS T-Hybrid utilizza anche un motore a magneti permanenti nel cambio a doppia frizione PDK a 8 rapporti. Il motore boxer a 6 cilindri, così, beneficia di una coppia extra fino a 150 Nm e 54 CV aggiuntivi. Entrambi i motori elettrici sono alimentati da una batteria ad alto voltaggio che, con le dimensioni e il peso di una batteria di avviamento da 12 volt, immagazzina fino a 1,9 kWh di energia e opera a una tensione di 400 V.

Il sistema elettrico di bordo è supportato da una batteria agli ioni di litio da 12 V, che con il resto della struttura riesce a tenere il peso complessivo inferiore rispetto alle altre ibride plug-in, con un aumento di soli 50 kg rispetto al modello precedente all’aggiornamento.

Il punto forte della Porsche 911 GTS T-Hybrid è il nuovo motore “flat-six”, capace di erogare 485 CV e 570 Nm di coppia. L’impianto ad alta tensione può azionare elettricamente il compressore del climatizzatore, eliminando la necessità della trasmissione a cinghia. In questo modo si è potuto lavorare a una diminuzione delle dimensioni del motore. Nella Porsche, allora, c’è spazio per l’elettronica e per il convertitore CC-CC.

La maggiore cilindrata si è potuta ottenere con un alesaggio (diametro del cilindro) maggiorato di 97 mm e una corsa più lunga di 81 mm. Passando alla “pratica”, la Porsche 911 GTS T-Hybrid scatta da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 312 km/h. Il sound? Tutto da godere, e il video di seguito è di grande aiuto a comprendere il lavoro della casa automobilistica tedesca su questa icona sportiva.