Porsche 911, terminati i test per l’ibrida che promette “più potenza”

La prima Porsche 911 ibrida ha concluso ufficialmente il suo programma di test prima della sua presentazione mondiale il 28 maggio. Lo sappiamo, si tratta di una trasformazione significativa per il veicolo. La Porsche in questione ha segnato un tempo sul giro al Nürburgring più veloce di 8,7 secondi rispetto al modello precedente (in 7,17 minuti). Insomma, non possono esserci dubbi sulla “mostruosità” di questa novità in arrivo.

Nonostante i dubbi dei puristi Porsche sull’elettrificazione, bisogna ricordarsi che i motori ibridi non sono certo una novità nel mondo delle auto sportive. Ferrari e McLaren hanno già sperimentato ibridi plug-in, ma ci sono già modelli Porsche come la 918 Spyder, il Cayenne e la Panamera.

“Per la prima volta nella storia di 61 anni della nostra icona, stiamo incorporando un sistema di propulsione ibrido in una 911 stradale. Questo innovativo ibrido ad alte prestazioni rende la 911 ancora più dinamica,” ha dichiarato Frank Moser, vicepresidente della Linea Porsche 911 e 718. “Dalle condizioni gelide alle temperature torride, come sperimentato durante i test finali a Dubai. La nuova 911 ha affrontato ogni sfida con disinvoltura. I nostri ingegneri e collaudatori hanno accumulato oltre cinque milioni di chilometri durante il processo di sviluppo”.

Questa Porsche 911 ibrida sarebbe “notevolmente più veloce in pista”, come ha confermato l’ambasciatore del marchio Jörg Bergmeister. Sembra ci siano aspetti importanti nettamente migliorati come una maggiore aderenza, molta più potenza e la risposta istantanea dall’ibrido ad alte prestazioni.

Dando un rapido sguardo alla gamma Porsche, sembra che questa ibrida potentissima si collocherà al di sotto della 911 GTS e molto vicino alla Carrera S. Il veicolo di prova che ha registrato quell’ottimo tempo sul circuito tedesco era guidato proprio dall’ambasciatore del marchio Porsche Jörg Bergmeister ed era dotato di pneumatici stradali di serie, oltre al kit aerodinamico con ala posteriore fissa, disponibile come optional su altri modelli, per una maggiore deportanza alle alte velocità.

Sembra che tubi di scarico siano anche più grandi di quelli della Cayenne Turbo GT, ma ci sono pochi cambiamenti estetici davvero impressionanti. Pare che la Porsche vada verso una ricarica in movimento sfruttando l’energia del motore e il sistema di frenata rigenerativa. Il sistema “T-hybrid” dovrebbe alimentare solo le ruote anteriori, mentre il motore a benzina a da 3,0 litri alimenterebbe le ruote posteriori. Ulteriori dettagli, però, saranno svelati dopo la presentazione ufficiale della Porsche 911 Hybrid.