Porsche 911 diventa ibrida: svelate tutte le novità in arrivo

La nuova Porsche 911 Carrera GTS è la prima della serie a montare un powertrain ibrido. Sono state finalmente svelate tutte le novità di questo modello. Incredibile il lavoro della casa automobilistica tedesca, che in pochi mesi ha aggiornato quattro delle sue sei linee di veicoli. Tra questi Panamera, Taycan, Macan e 911.

Porsche 911 Carrera e Carrera GTS: ecco tutte le novità

Il nuovo powertrain ibrido della 911 Carrera GTS è composto da un motore sei cilindri boxer e due unità elettriche, tra cui una nel turbo e una nel cambio. Il nuovo motore di 3,6 litri di cilindrata eroga 357 kW / 485 CV e 570 Nm di coppia. La prima unità elettrica, che funziona anche come generatore, è situata tra la girante del compressore e la turbina e sfrutta il flusso dei gas si scarico per recuperare energia e generare 11 kW / 15 CV di potenza aggiuntiva.

A questa si aggiunge un’unità sincrona a magneti permanenti nella trasmissione a doppia frizione a otto velocità. Questo permette di disporre di ulteriore potenza pari a 40 kW / 54 CV e 150 Nm di coppia. Ad alimentare le due unità elettriche una batteria da 1,9 kWh, mentre per gli impianti di bordo c’è una seconda batteria agli ioni di litio da 12 V. L’auto eroga quindi una potenza complessiva di 398 kW / 541 CV e 610 Nm di coppia. La nuova Porsche 911 Carrera GTS accelera da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, per una velocità massima di 312 km/h. Nonostante il sistema ibrido, l’azienda è riuscita a contenere il peso, con un incremento di soli 50 kg rispetto al modello precedente.

Porsche ha lavorato molto anche sull’aerodinamica, con la parte anteriore che presenta cinque alette di raffreddamento attivo disposte verticalmente utili in diversi contesti: queste si chiedono quando serve poca potenza, mentre di aprono creando un flusso d’aria verso i radiatori per migliorare il raffreddamento. Per quanto riguarda gli interni, è presente uno schermo da 12,6 pollici per la strumentazione digitale, mentre per il sistema infotainment è stato utilizzato uno schermo da 10,9 pollici.

La nuova Porsche 911 Carrera, con motore da 6 cilindri boxer non elettrificato da 3 litri di cilindrata da 290 kW / 394 CV e 450 Nm di coppia, sarà disponibile a partire da quest’estate a partire da 133.700 euro. La versione GTS ibrida sarà disponibile entro la fine del 2024 e partire da un prezzo di 177.500 euro.