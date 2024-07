Tesla Model 3 Performance: freni prendono fuoco dopo 2 minuti al Nürburgring

La Tesla Model 3 Performance ha tentato di affrontare un giro al circuito del Nürburgring, ma non è andata benissimo. Il test è stato condotto da Misha Charoudin, un pilota professionista con grande esperienza su questo tracciato, famoso anche su YouTube. Secondo quanto riportato in un video, i risultati del test non sono stati particolarmente positivi per la berlina elettrica americana.

Tesla Model 3 Performance: freni in fiamme dopo pochi minuti essere scesa in pista

Durante il test al Nürburgring, infatti, la versione sportiva della berlina elettrica ha riscontrato un problema all’impianto frenante. A quanto pare, dopo aver percorso solo una breve distanza sul circuito, i freni della vettura hanno mostrato segni di surriscaldamento, costringendo il pilota a fermarsi per evitare ulteriori danni.

Il video si apre con Misha che loda la nuova Tesla Model 3 Performance, dotata di oltre 460 cavalli. L’aspetto che lo aveva colpito maggiormente era la maneggevolezza dell’auto, evidenziando il miglioramento sostanziale rispetto alla precedente generazione, affermando: “È una differenza abissale rispetto al modello precedente al restyling. Non avrei mai pensato che una Tesla sarebbe stata così buona fin da subito per la pista”. Le ultime parole famose.

Dopo circa due minuti e mezzo dall’inizio del giro lo schermo centrale ha mostrato un avviso di temperatura elevata dei freni. Questo ha segnato l’inizio dei problemi, poiché dopo poco, con la Tesla che sfrecciava a oltre 200 km/h, si vede Misha lottare chiaramente con la tenuta dell’auto. In quel momento, il pilota ha riscontrato difficoltà a frenare il veicolo, con una scia di fumo chiaramente visibile nello specchietto retrovisore.

“Freno ma la macchina non vuole fermarsi,” ha commentato Charoudin, suggerendo che l’impianto frenante fosse in fiamme. I dati telemetrici hanno rivelato che la temperatura della batteria è passata da 26,3 gradi all’inizio del giro a 58,5 dopo l’incidente dei freni. Il video è diventato virale, scatenando reazioni contrastanti. Molti sostenitori di Tesla si sono affrettati a difendere la Model 3 Performance, sostenendo che si tratta di un’auto stradale e non di una vettura da corsa. Tuttavia, è importante notare che questa versione dispone di una modalità “Track”, realizzata appositamente per girare in pista.

Inoltre, la stessa Tesla pubblicizza la Model 3 Performance come dotata di pastiglie dei freni “pronte per la pista”. Charoudin conclude la sua analisi affermando: “Per quanto riguarda la maneggevolezza, è davvero molto buona. Non posso dire lo stesso per i freni, che non sono migliorati rispetto al modello precedente, al punto che è pericolosa. Proprio come la Model S Plaid, se non hai il Track Pack, è semplicemente pericolosa”. Aggiunge poi: “I freni erano già in fiamme dopo circa un quarto di pista se non meno, non si riesce ancora a fare un giro completo, il che è triste”.