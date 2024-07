Porsche, addio a Boxster, Macan e Cayman a benzina: spazio all’elettrico

Porsche prosegue il suo cammino verso l’elettrificazione della propria gamma. Albrecht Reimold, responsabile della produzione del marchio tedesco, ha annunciato che la produzione del SUV Macan con motore a combustione, destinato ai mercati al di fuori dell’Europa, cesserà entro il 2026. Reimold ha motivato questa decisione affermando: “La piattaforma ha raggiunto la fine del suo ciclo”.

Porsche punta sull’elettrificazione: nel 2026 il debutto delle nuove Boxster e Cayman elettriche

Completata questa fase, l’azienda si concentrerà esclusivamente sulle versioni elettriche, seguendo fedelmente la strategia di elettrificazione di Porsche. Questa decisione viene presa nonostante il recente calo generalizzato della domanda di veicoli elettrici. A questo proposito, Reimold ha commentato: “Non lascio che il successo della Macan elettrica venga definito da un singolo numero”. A partire dal prossimo anno, anche la produzione delle versioni a motore termico della Porsche Boxster e Cayman, che fanno parte della gamma 718, verrà interrotta. Reimold ha spiegato che l’azienda sta già concentrando i suoi sforzi sul lancio delle corrispondenti versioni elettriche, programmato per l’anno successivo.

Porsche sta collaborando con Alumobility per sviluppare una strategia volta a ridurre il peso delle sue vetture elettriche. Il progetto si concentra sulla sostituzione del tetto in acciaio della Taycan elettrica con uno in alluminio. Questa innovazione promette di ridurre il peso del veicolo fino al 40%. Oltre al vantaggio in termini di peso, questa modifica porta anche a una semplificazione del processo produttivo, richiedendo il 20% in meno di componenti per la realizzazione.

Nel primo trimestre del 2024, Porsche ha registrato vendite globali di 77.640 vetture, con una notevole crescita del 37% in Germania. Nonostante un leggero calo del 4% nelle consegne complessive rispetto all’anno precedente, l’azienda ha mantenuto quello che definisce un livello stabile. La Cayenne si conferma il modello più venduto con 28.025 unità, segnando un aumento del 20%. Segue la Macan con 20.576 unità, che ha subito un calo del 14%. La 911 ha mostrato una crescita robusta del 17%, con 12.892 unità vendute.

Per quanto riguarda gli altri modelli, la Panamera ha registrato una flessione del 28%, con 6.139 unità consegnate. In controtendenza, la gamma 718 ha visto un incremento significativo del 20%, raggiungendo 5.772 unità vendute. Riusciranno i futuri modelli elettrici ad ottenere lo stesso successo dei modelli a combustione interna? Lo scopriremo presto.