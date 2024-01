Porsche Boxter migliore di sempre? Quattro modelli da sogno

Sportivo e dinamico, il modello Boxter lanciato dalla Porsche nei primi anni 90 ha dominato il mercato, soprattutto quello statunitense particolarmente incline alla cosiddetta tipologia Roadster. Ma quali sono stati i modelli più amati. Ecco una breve ma intensa classifica.

I fantastici 4

Dopo aver visto la classifica delle migliori BMW di Serie 5, ecco un’altra lista per gli amanti di motori. All’ultimo posto di questa classifica dedicata alle Porsche Boxter troviamo la più vecchia, ossia quella di prima generazione. Se è vero che il design è invecchiato particolarmente bene, probabilmente alcune critiche da muovere sono invece rivolte alla meccanica, decisamente meno affidabile rispetto agli standard che la casa tedesca già offriva all’epoca. Questo perché il motore a sei cilindri M96 raffreddato ad acqua era soggetto a guasti all’albero intermedio. Durante i primi anni, il modello veniva offerto con cambio manuale o automatico a cinque velocità. Critico anche il lunotto posteriore che veniva fatto di plastica.

Se la prima generazione rimane fuori dal podio, al terzo posto abbiamo invece il modello di quarta generazione. La vettura punta tutto sull’esperienza di vita, offrendo un modello migliorato nella tecnologia e perfezionando stile e motore. Il bilanciamento è tra i migliori in circolazione, così come lo sterzo elettrico. Insomma, un modello che presenta notevoli elementi di spicco, e tra questi spicca il cambio manuale ancora di serie, elemento da non disdegnare per chi vuole il controllo completo durante la guida.

Porsche Boxter, le migliori

Siamo quindi arrivati alle prime due della classifica. Al secondo posto abbiamo la Boxter di seconda generazione. Porsche la mise in vendita nel 2005 e si contraddistinse per il più potente sei cilindri piatto da 2,7 litri standard. Furono inoltre aggiornati gli interni con accessori di migliore qualità e ridisegnato anche lo stile, grazie alla presenza di fari simili a quelli della Carrera GT. È inoltre stata l’ultima Boxster a utilizzare lo sterzo assistito idraulicamente, che per molti appassionati rimane superiore al nuovo sistema elettrico.

Ed eccoci finalmente giunti alla prima in classifica, stiamo parlando della Porsche Boxter di terza generazione. Tra le caratteristiche spiccano il peso più leggero, interni più raffinati e tecnologici, e un telaio più rigido. A spiccare però era il motore a sei cilindri, scevro dalle problematiche che riguardavano i modelli precedenti. Da qui la casa passo dallo sterzo idraulico a quello elettrico. Inoltre, è stata l’ultima generazione a presentare la potenza standard a sei cilindri, mentre il passaggio alle unità turbo-quattro della 982 è ancora oggi considerato un passo indietro.