Porsche 911, guardate il restomod per rifarvi gli occhi

Non c’è che dire, Theon Design ha fatto un altro capolavoro. Il restomod della Porsche 911 è semplicemente emozionante. Ammortizzatori a 5 stadi e una carrozzeria al carbonio per una vettura storica che adesso, oltre a conservare intatto il suo fascino vintage, offre anche prestazioni in linea con le più avanzate tecnologie.

I miracoli attraverso l’arte del restomod

Per quei pochi amanti di motori che non conoscessero il termine restomod, si intende un vero e proprio restauro di auto che prevede però aggiornamenti sia dal punto di vista tecnologico, che tecnico. Parliamo quindi di interventi che vanno a incidere su telaio, carrozzeria, motore, ma anche sulle dotazioni di sicurezza e altre importanti funzionalità di bordo. Insomma, una vera e propria “riscrittura” del modello, senza però cancellare quello che la storia ci ha consegnato. E riguardo alla Porsche 911, la storia prestigiosa di questa auto è tutt’altro che avara di emozioni. Non è la prima volta che la Theon Design, azienda specializzata in questo settore, offre i suoi servigi alla scuderia tedesca.

A marzo aveva infatti debuttato con il restomod della 964, e ora sfortuna un altro masterpiece da capogiro. La versione “GBR002” è rifinita con un bellissimo esterno verde quercia. Per le ruote si è scelto di montare le Fuchs da 18 pollici che consente al veicolo di avere un po’ più di potenza. Il motore flat-six aspirato da 4,0 litri è stato portato a 406 cavalli, mentre per il cambio c’è anche quello manuale a sei velocità. Come già accennato, una delle particolarità di questo restomod è la carrozzeria interamente realizzata in fibra di carbonio. Tale novità va a incidere in maniera importante e positiva sul peso, ora alleggerito di circa 200 kg rispetto al modello originale.

Porsche 911, un restomod da urlo

Mentre le grandi aziende si sfidano per la corsa alle auto elettriche, come ad esempio Lotus e Tesla a caccia del miglior sistema di ricarica, c’è invece chi lavora guardando al passato e adattandolo ai nostri giorni. È quanto fatto da Theon Design con la meravigliosa Porsche 911. Prima di dare spazio ad altre immagini, alcune note aggiuntive in merito ai nuovi dettagli presentati da questa meravigliosa Porsche 911, auto uscita per la prima volta nel lontano 1964. Naturalmente, uno dei lavori più performanti è stato quello effettuato sulla tecnologia. Ora l’auto presenta un nuovo sistema di smorzamento elettronico TracTive a cinque stadi che funziona insieme a un differenziale a slittamento limitato per aiutare con le prestazioni in curva.

Gli ingegneri di Theon Design hanno inoltre aggiunto un kit frenante RS completo. Manopole e quadranti sono stati rielaborati in alluminio. Rifiniti anche alcuni accenti nell’abitacolo con colori verdi e grigi per farli abbinare al colore esterno del veicolo. Per quanto riguarda il prezzo, nessun dato è stato comunicato in merito. Solitamente i restomod operati dall’azienda britannica partono da un prezzo di 380 sterline, ed è probabile che alla fine anche la Porsche 911 così restaurata arriverà a tale prezzo. Il che non è affatto un male per i collezionisti, visto che i restomod offerti invece dall’azienda Singer arrivano a costare anche milioni di euro.