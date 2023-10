La Porsche 911 elettrica sarà la nuova regina delle sportive

Porsche sta avvicinandosi al momento in cui tutti i suoi modelli avranno almeno una variante elettrificata. Nel loro programma rientrano anche una nuova generazione di Porsche 718 completamente elettrica e una Porsche 911 ibrida. Le dichiarazioni ufficiali ci permettono ora di avere un’idea di cosa Porsche abbia in serbo per i prossimi anni.

La Porsche 911 elettrica segnerà la fine delle auto sportive tradizionali?

Durante la Rennsport Reunion 7, Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato a Motortrend che la 911 sarà l’ultima a subire una transizione ecologica. Il problema principale legato a una Porsche 911 completamente elettrica è il peso. Steiner ha spiegato che la 911 deve rimanere il più leggera possibile, quindi stanno cercando soluzioni orientate alle prestazioni. Per coloro che desiderano una maggiore elettrificazione, Porsche ha altri progetti. Non vedono la necessità di convertire questo iconico modello in un veicolo completamente elettrico, considerando gli svantaggi associati.

Ora Porsche sta lavorando alla prossima generazione della 911, prevista per il 2025, come afferma Frank Moser, vicepresidente di Porsche. Hanno sviluppato un ibrido ad alte prestazioni per la 911, che dovrebbe arrivare circa a metà del decennio insieme alla prossima generazione della 992. Quindi, sembrerebbe che le voci precedenti sulla Porsche 911 ibrida per il 2025 fossero corrette. Probabilmente, seguendo l’esempio di altre concorrenti di fama, l’elettrificazione totale riguarderà inizialmente solo le varianti prestazionali, dando ai potenziali acquirenti il tempo di abituarsi al processo. Nel frattempo, Porsche sembra non avere fretta di accelerare verso una 911 completamente elettrica, confermando quanto dichiarato in passato.

Ciò avvicina Porsche al gruppo di produttori di supercar che stanno abbracciando l’elettrificazione. Ad esempio, la prima Ferrari completamente elettrica dovrebbe debuttare entro la fine del 2025, come dichiarato dall’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna. È rimasto colpito dopo aver testato il modello e ha incoraggiato i tecnici a continuare su questa strada, credendo che la prima auto elettrica della famiglia Ferrari offrirà un’esperienza all’altezza del prestigio del marchio. Le dichiarazioni di Porsche indicano anche un possibile cambio di programma in merito agli e-Fuel, che recentemente una task force dell’Unione Europea ha definito cinque volte più inquinanti rispetto alle auto completamente elettriche.