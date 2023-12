Porsche Macan EV, uno sguardo agli interni della versione elettrica

Non sembrano esserci più misteri intorno alla nuova Porsche Macan EV, la versione completamente elettrica del fortunato modello lanciato dalla casa tedesca. Nell’ultimo anno diversi prototipi sono stati mostrati agli appassionati, ma l’abitacolo era sempre coperto. Finalmente il colosso teutonico ha reso noti gli interni. Vediamo cosa ci offrono.

Tra indiscrezioni e rumors più o meno ufficiali

Molto si è detto intorno alla nuova Porsche Macan EV, ma manca ancora l’ufficialità su tanti dettagli. Conosciamo già la configurazione a doppio motore che genererà circa 600 cavalli con l’aiuto di un pacco batterie agli ioni di litio da circa 100 kWh. Il circa è d’obbligo, poiché, come dicevamo, manca ancora l’ufficialità in merito. Anche sullo sterzo le indiscrezioni su sono sprecate. Quello della ruota posteriore gira in direzione opposta alle ruote anteriori al di sotto di 50 mph, cosa che consentirà una migliore manovrabilità e stabilità del veicolo. Ma cosa sappiamo invece degli interni? Come detto, l’abitacolo è rimasto un mistero fino ad oggi, ma recenti foto rilasciate sul web ci offriranno diversi indizi a riguardo.

Confermati i tre schermi oltre al display heads-up opzionale intriso di realtà aumentata. Si tratta di una vera e propria HUB AR che è in grado di trasformare il parabrezza in un quarto schermo. Tale tecnologia ci mostra infatti grazie alla realtà aumentata le frecce di svolta o le distanze dai veicoli che ci precedono. La realtà aumentata copre fino a oltre 9 metri di profondità e 2 metri e venti di estensione. Porsche assicura che questo è uno dei più grandi display heads-up attualmente disponibili. Non opzionale è il display digitale curvo da 12,6 pollici per il conducente. Lo schermo centrale di infotainment è da 10,9 pollici e funziona in full HD, mentre anche un display per il passeggero opzionale misura 10,9 pollici.

Porsche Macan EV, interni ad alta tecnologia

Se la prossima Mercedes-AMG SL63 SE è tra le più potenti, questa Macan della rivale Porsche è senza dubbio tra le più tecnologiche, almeno per l’abitacolo. Continuano il nostro sguardo negli interni della nuova Porsche Macan EV tornando sul già citato schermo opzionale, il quale consente al passeggero di gestire diversi sistemi del veicolo che altrimenti richiederebbero l’arresto del conducente, come alcune funzionalità di navigazione o lo streaming video. A quanto pare, infatti, il passeggero in questione può trasformarsi in un vero e proprio ingegnere dei sistemi di bordo, come si usa dire alla guida dei jet di caccia. Per quanto riguarda il sistema operativo, Porsche ha scelto Android e può essere aggiornato tramite il Porsche App Center con numerosi programmi come Spotify, YouTube e persino WebEx.

Sono stati inseriti addirittura dei videogame, in modo che il passeggero non abbia mai ad annoiarsi. Naturalmente, il sistema pullula di mappe e altri software dedicati alla navigazione. E per coloro che invece sostituire la programmazione di Porsche con quella di Android Auto e Apple CarPlay, niente paura, perché è possibile effettuare anche questo change. Al display del conducente sarà infatti possibile integrare anche le mappe di Google Maps e di Apple. Naturalmente, molto altro deve essere ancora svelato sull’abitacolo di questa Porsche Macan, ma vista l’uscita prevista per l’inizio del 2024, dovremmo attendere ancora per poco.