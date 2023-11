Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Porsche Panamera e le prime foto

Porsche ha presentato ieri la nuova Porsche Panamera. Si tratta della terza generazione del famoso modello. A prima vista, l’auto sembra un restyling, ma in realtà si tratta di un modello completamente nuovo in cui molte cose sono state cambiate. Porsche non ha rivelato alcun dettaglio sulla piattaforma, quindi è probabile che sia la stessa. Finora la Panamera si basava sull’architettura Modular Standard Powertrain (MSB) , che si ritrova, tra gli altri modelli del gruppo Volkswagen, anche nella Bentley Continental GT. Visivamente l’auto non è cambiato molto, ma guardando più da vicino, i cambiamenti sono chiaramente visibili. Paraurti anteriore e posteriore, cofano, portellone, paraurti e porte, linea dei finestrini laterali: tutto questo è stato leggermente levigato e modernizzato. I fari Matrix LED sono di serie, mentre i fari Matrix LED HD con 32.000 pixel per faro e una portata del fascio di 600 metri sono disponibili a un costo aggiuntivo.

Svelata la nuova Porsche Panamera

La nuova Porsche Panamera è lunga 5,05 metri, larga 1,94 metri e alta 1,42 metri. La versione estesa aggiunge 15 centimetri, che corrispondono quasi esattamente ai valori del modello precedente. Inizialmente, il modello sarà offerto con due opzioni. Queste sono la versione base e la versione top. Esse presentano una versione aggiornata del V6 twin-turbo da 2,9 litri. I miglioramenti nella pressione di sovralimentazione, nell’iniezione e nella fasatura dell’accensione aumentano la potenza da 330 a 353 CV. La coppia aumenta da 50 a 550 Nm. La variante base con trazione posteriore accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 272 km/h. Con la trazione integrale è di 4,8 secondi e 270 km/h.

Il top della gamma continua ad essere la versione ibrida plug-in. Tuttavia la Panamera Turbo E-Hybrid non si avvicina a quei 739 CV della nuova Cayenne Turbo E-Hybrid. I clienti dovranno accontentarsi di 680 CV e 930 Nm. Nella precedente Turbo S E-Hybrid la potenza era di 680 CV e 850 Nm di coppia. Il nuovo sistema combina un V8 biturbo da 4,0 litri “severamente rivisto” con un nuovo motore elettrico che ora eroga fino a 190 CV. (prima erano 136 CV). Il motore elettrico è integrato nell’alloggiamento del cambio doppia frizione a 8 rapporti, anch’esso fortemente modificato. Secondo il produttore si risparmiano cinque chilogrammi rispetto ad una soluzione con alloggiamento aggiuntivo.

La nuova Porsche Panamera Turbo E-Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 315 km/h. Come per le varianti PHEV della Cayenne, la capacità della batteria aumenta a 25,9 kWh. L’autonomia elettrica nel ciclo WLTP aumenta a 91 chilometri. Grazie ai nuovi caricabatterie di bordo con potenza di 11 kW, la batteria si ricarica in 2 ore e 39 minuti. Le nuove sospensioni pneumatiche a due camere e due valvole sono di serie sul modello. Ha debuttato sulla Cayenne Facelift, dove compie un altro passo da gigante in termini di comfort senza privare l’auto della dinamica di guida. La terza generazione di Panamera è dotata anche di una nuova sospensione monocamera superattiva denominata Porsche Active Ride. I suoi creatori sono fermamente convinti che superi tutti gli altri concetti di telaio nei suoi parametri di base e offra “una gamma prima irraggiungibile tra comfort di marcia e dinamica di guida”.

Ciò è ottenuto grazie ai nuovissimi ammortizzatori attivi (anche con tecnologia a due valvole), ciascuno collegato a una pompa idraulica controllata elettricamente. La pompa genera nella serranda una portata volumetrica adattata alla domanda. Ciò significa che tra la carrozzeria e le ruote si creano forze estremamente veloci ed estremamente precise, che devono contrastare le forze sulla strada (non è mai perfettamente piana) e compensarle il più possibile. Il nuovo telaio “magico” è progettato per mantenere il livello della carrozzeria della vettura anche durante le manovre brusche di frenata, sterzata e accelerazione. Se la modalità corrispondente è attivata, il telaio può compensare l’eccessiva inclinazione per ridurre le accelerazioni che agiscono sugli occupanti.

Secondo gli ingegneri Porsche, la nuova Porsche Panamera potrebbe “piegarsi come una motocicletta”, quindi abbassare la parte anteriore durante l’accelerazione e la parte posteriore quando decelera. È anche più facile entrare e uscire dall’auto. A tale scopo è possibile sollevare la carrozzeria a veicolo fermo. Gli interni della nuova Panamera si ispirano in gran parte a quanto già visto sulla Taycan e sulla Cayenne. Il selettore delle marce si trova a destra del volante, ci sono grandi strumenti digitali da 12,6 pollici, uno schermo centrale da 12,3 pollici e, più recentemente, un display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore. Lo schermo dell’infotainment può essere utilizzato anche per lo streaming, ma solo a Panamera ferma. Funzioni come l’aria condizionata, il massaggio del sedile o l’illuminazione ambientale possono ora essere controllate direttamente tramite Apple CarPlay o Siri.

L’equipaggiamento del modello comprende anche un gran numero di assistenti alla guida. L’Active Speed ​​Assist di serie ora interagisce con il riconoscimento dei segnali stradali. Dispone di indicatore di corsia attivo e assistenza al traffico trasversale. Anche Evasion Assist fa ora parte del set di funzionalità. Un’altra novità è che il conducente non deve più essere a bordo dell’auto durante il parcheggio automatico, ma ora può farlo anche tramite telefono cellulare. La nuova Porsche Panamera è già disponibile per l’ordine. Le consegne inizieranno a marzo 2024.