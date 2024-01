BMW Serie 5, qual è la migliore di sempre?

Il nuovo modello è da poco uscito, ma gli appassionati rivolgono uno sguardo attendo al passato della BMW Serie 5 per capire qual è stata la più amata. Quella che ha offerto le caratteristiche migliori e più performanti in tutti questi anni. Andiamo quindi a scoprire una nuova classifica dedicata a una delle auto più apprezzate di sempre.

Un successo lungo mezzo secolo

Sono passati decenni da quanto la BMW Serie 5 è stata lanciata sul mercato. Le versioni e gli aggiornamenti sono molteplici, ma non sempre quelle che hanno seguito di volta in volta il modello precedente si sono rivelate all’altezza delle attese. Dopo aver visto quali sono le Volkswagen Golf GTI più amate di sempre, ecco quindi una classifica dei modelli dal peggiore al migliore. Partiamo con la E12 di prima generazione. Arrivata sul mercato negli anni 70′, fu prodotta nello stesso stabilimento dove oggi è stata costruito il modello di ottava generazione. Per gli standard moderni sembra essere particolarmente delicata, ma sono soprattutto i motori a bassa potenza a farle sentire il peso degli anni.

Siamo partiti con questa classifica dall’ottava posizione, ecco invece chi occupa la settima. Stiamo parlando della E60 di quinta generazione. Benché molti all’epoca non apprezzassero pienamente il design, alla fine possiamo dire che l’auto si è conservata abbastanza bene a livello estetico. Le nuove tecnologie come i pneumatici run-flat e lo sterzo attivo permettevano grandi cose in teoria, ma nella pratica rovinavano l’esperienza di guida.

Al sesto posto abbiamo invece la F10 (sesta generazione). Lo stile della berlina è stato ammorbidito, sia all’interno che all’esterno. Inoltre, il sistema iDrive fu perfezionato, le trasmissioni furono superiori e divennero le prime 5 ad essere offerte in versione ibrida. Lo sterzo elettrico però accolse non poche critiche, poiché risultava essere meno coinvolgente per il guidatore.

Classifica BMW Serie 5

La nostra carrellata dedicata alle BMW Serie 5 più amate di sempre prosegue con la posizione successiva. Con la G60 di ottava generazione entriamo nella top 5. Si tratta della prima della serie ad essere completamente elettrica. L’auto risulta piacevolmente bilanciata, con una guida confortevole e uno sterzo preciso, anche se molto leggero.

Quarto posto per la E28 di seconda generazione. Bella e comoda, ha contribuito alla rapida crescita della popolarità della BMW negli anni ’80.

Siamo giunti sul podio. Il terzo posto è occupato dalla G30 di settima generazione. Più leggera e potente del precedente modello, oltre che più piacevole da guidare rispetto al precedessore. Un serie di miglioramenti la mettono di diritto sul podio in questione.

Al secondo posto abbiamo la E34 di settima generazione. L’E34 ha introdotto molte novità nella Serie 5, tra cui la trazione integrale, un motore V8, un cambio manuale a sei velocità, il controllo della stabilità e della trazione e lo stile della carrozzeria Touring Wagon. Da segnalare anche per interni più spaziosi e di lusso.

Ed eccoci giunti alla prima posizione, occupata dalla E39 di quarta generazione. Perfetto connubio (o se preferite compromesso) tra lo stile della vecchia scuola e i confort più moderni. Questa è per molte testate specialistiche la migliore BMW Serie 5 di sempre e vanta questo titolo grazie agli elevati standard di funzioni e raffinatezza, ma anche per la piacevolezza della guida. Inoltre, è stata la prima Serie 5 a utilizzare l’alluminio per la maggior parte dei componenti delle sospensioni anteriori e la rigidità torsionale dell’auto è aumentata notevolmente rispetto a molti altri modelli. Ecco dunque ricapitolata la classifica, con un’immagine a chiusura del modello vincitore:

E12 (prima generazione)

E60 (quinta generazione)

F10 (sesta generazione)

G60 (ottava generazione)

E28 (seconda generazione)

G30 (settima generazione)

E34 (terza generazione)

E39 (quarta generazione)