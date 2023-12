Porsche Macan a gas, c’è lo stop dell’UE, non saranno più vendute

Alla fine la decisione è stata presa e rappresenta una chiusura netta verso le vendite della Porsche Macan a gas. Le severe norme della comunità europea spingono l’azienda tedesca a un passo drastico. A partire dalla primavera del prossimo anno quindi la vettura non sarà più venduta nei paesi dell’UE.

Omologazione troppo costosa

Solitamente le norme più severe sulle emissioni portano alla scomparsa dell’auto nell’Unione Europea. Stavolta però la decisione la prende direttamente Porsche. Il SUV non è in grado di soddisfare le prossime normative sulla sicurezza informatica, e per questo motivo l’azienda ha deciso di togliere il suo crossover più piccolo dal mercato. Si tratta comunque di un duro colpo, in quanto i numeri della Macan parlano chiaro, visto che fino ad ottobre è stata di gran lunga il suo prodotto più venduto. Nei primi 10 mesi dell’anno in Europa sono state vendute quasi 20.000 unità, secondo i numeri raccolti dalla società di ricerca Dataforce.

La soluzione operata dalle auto elettriche è sostanzialmente una diretta conseguenza di tale scelta, eppure Porsche per la sua Macan a gas aveva la possibilità di omologarla alla norma. A quanto pare però l’azienda ha fatto i suoi calcoli e ha deciso che non ne vale la pena. Un portavoce ha infatti riferito che a partire dalla primavera nei paesi dell’UE l’auto non sarà più venduta. Secondo tale portavoce i requisiti da soddisfare erano troppo costosi. Naturalmente, ignorarli avrebbe comportato multe non indifferenti. Una casa automobilistica rischia una multa fino a 30.000 euro per ogni veicolo venduto che non è conforme al prossimo UNECE WP 29 del regolamento.

Porsche Macan, arriva quella elettrica

Da due calcoli l’azienda deve aver pensato che il gioco non valeva la candela. Tanto più che è in arrivo la Porsche Macan EV, ossia la versione elettrica del fortunato crossover. Ma quali sono i mercato che stanno quindi per perdere il modello non a norma? Ecco i 27 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia , Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Dunque, c’è naturalmente anche l’Italia tra i 27 paesi che non potranno più acquistare tale vettura.

Come detto, tra non molto, probabilmente pochi mesi, arriverà la seconda generazione della Porsche Macan. Si tratta di un veicolo completamente rivoluzionato, soprattutto perché ha abbandonato il motore a combustione per passare all’elettrico. L’auto è stata sviluppata sulla piattaforma creata in collaborazione con Audi, la quale a sua volta la utilizzerà per la sua la Q6 E-Tron. La Macan comunque non sarà l’unica Porsche a essere sostituita dall’elettrico, stesso destino è stato riservato anche alla 718.