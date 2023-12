Porsche Taycan Turbo S, aggiornamento a sorpresa: più veloce che mai

Porsche è da sempre restia ai cambiamenti. Innovare è una cosa, stravolgere completamente il lavoro precedente è un’altra. Questa filosofia, radicata nella storia della Casa tedesca, continua a influenzare i modelli attuali. La Porsche Taycan Turbo S è un esempio tangibile della strategia, anche se a volte ciò può farle ottenere meno riconoscimenti di quelli che merita effettivamente. Il baluardo dell’elettrificazione di Zuffenhausen ha fatto il suo debutto sul mercato qualche anno fa. Se consideriamo l’aspetto esteriore, sembra che l’attuale esemplare sia identico al primo. E in realtà è così, almeno per quanto riguarda l’estetica. Tuttavia, vi sono importanti differenze in termini di performance. Secondo quanto riferito da agenzie esterne, negli ultimi test ha mostrato performance superiori.

Porsche Taycan Turbo S: aumentano le prestazioni con l’overboost

La velocità massima è stata aumentata a 241 km/h, come riportato dal sito Car and Driver. Inoltre, l’accelerazione ha registrato un netto miglioramento, con valori mai raggiunti prima nei tempi di 0 a 60 (145 km/h), 120 (193 km/h) e 132 miglia orarie (212 km/h). Il quarto di miglio è stato completato dalla Taycan in 10,3 secondi a 130 miglia orarie (209 km/h), contro i precedenti 10,5 secondi. E no, non abbiamo dimenticato lo “0-100”. Lo abbiamo omesso perché il tempo impiegato rimane di 2,8 secondi. Ma c’è una spiegazione: l’”overboost”.

Il meccanismo, che aumenta la potenza momentaneamente su strada, porta allo stesso valore nello “0-100”. Porsche sapeva della capacità di lancio della Taycan Turbo S, con le sue potenzialità e i rischi. Utilizzarlo in modo prolungato avrebbe potuto compromettere il powertrain elettrico. Pertanto, hanno scelto di limitarlo a tre secondi alla volta. Una volta ottenute le conferme desiderate e acquisita maggiore fiducia nelle capacità del veicolo, hanno esteso il periodo di utilizzo dell’”overboost” fino agli attuali 10 secondi.

Se questo risultato fosse stato raggiunto da un altro produttore, le performance eccezionali sarebbero state probabilmente esaltate. Tuttavia, la Casa di Zuffenhausen ha preferito non farne un grande annuncio. Solo gli autori della scelta conoscono le ragioni precise, ma potrebbe essere un modo per non creare aspettative eccessive. Forse intendevano evitare di suscitare troppo entusiasmo e poi deludere le attese. La Porsche potrebbe aver preso tale decisione per proteggere la reputazione del marchio, evitando il rischio di delusioni che potrebbero influire negativamente sulla fiducia dei potenziali acquirenti, già minata da recenti delusioni. In ogni caso, i clienti potrebbero comunque trovare una sorpresa molto piacevole in attesa di loro.